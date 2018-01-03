Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
Sul ei ole kontot? Loo konto >
ЗвездыМузыкаЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Playboy хочет отказаться от печатной версии журнала

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
ФОТО: Mandel Ngan/AFP/Scanpix

Издатели Playboy думают над тем, чтобы отказаться от выпуска печатной версии мужского журнала и развивать бренд в других направлениях, пишет Menscult.ua.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ).

«Раньше мы могли бы оправдать убытки ... но я не уверен, что печать - лучший способ донести контент до наших будущих пользователей», - заявил глава Playboy Enterprises Бен Кон.

Руководство планирует развивать бренд Playboy в других направлениях, которые «гораздо шире, чем небольшое печатное издание».

Daily Mail уточняет, что речь идет о ночных клубах, казино и тому подобное.

Наверх