Playboy хочет отказаться от печатной версии журнала
3 января 2018 г., 15:09
Издатели Playboy думают над тем, чтобы отказаться от выпуска печатной версии мужского журнала и развивать бренд в других направлениях, пишет Menscult.ua.
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ).
«Раньше мы могли бы оправдать убытки ... но я не уверен, что печать - лучший способ донести контент до наших будущих пользователей», - заявил глава Playboy Enterprises Бен Кон.
Руководство планирует развивать бренд Playboy в других направлениях, которые «гораздо шире, чем небольшое печатное издание».
Daily Mail уточняет, что речь идет о ночных клубах, казино и тому подобное.