Playboy хочет отказаться от печатной версии журнала

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ).

«Раньше мы могли бы оправдать убытки ... но я не уверен, что печать - лучший способ донести контент до наших будущих пользователей», - заявил глава Playboy Enterprises Бен Кон.

Руководство планирует развивать бренд Playboy в других направлениях, которые «гораздо шире, чем небольшое печатное издание».

Daily Mail уточняет, что речь идет о ночных клубах, казино и тому подобное.