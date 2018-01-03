11 занятий, за которые платят огромные деньги, но всегда не хватает желающих

Однако есть такие профессии, на которые почти никто не соглашается, несмотря на солидный заработок.

Например:

1. Дегустатор кормов для животных

Зарплата: $40 000 в год

Для того, чтобы получить эту работу, не обязательно любить животных, но желательно любить их еду. Дегустатор должен безошибочно определять, какой корм понравится питомцу, но при этом не будет иметь неприятного запаха для хозяина.

2. Очиститель канализации

Зарплата: $150 000 в год

Погружаться в сточные воды на профессиональной основе — занятие малоприятное.

Помимо навыков ныряльщика, требуется также знание биохимии. Основная задача — ремонт канализационных труб и извлечение посторонних предметов.

3. Уборщик места преступления

Зарплата: $600 в час

Полицейские готовы разбираться с преступниками, но не убирать за ними место преступления. За них это делают специально обученные люди. Им приходится иметь дело с кровью, частями тела (иногда) и прочими вещами, которые вы видели только в фильмах ужасов.

4. Профессиональный пациент

Зарплата: $15 в час

За эту скромную сумму вас будет осматривать опытный или неопытный врач. Многие клиники и ВУЗы нанимают таких «пациентов» для обучения студентов и интернов.

5. Ныряльщик за мячами для гольфа

Зарплата: $100 000 в год

Эта работа может показаться простой, но не спешите с выводами.

Ныряльщик вынужден в конце каждого дня, в любую погоду, нырять в озеро, расположенное у поля для гольфа, и вылавливать все попавшие туда за день мячики — обычно около 4 000. Это довольно опасно для здоровья!

6. Уборщик падали

Зарплата: $25 000 в год

По статистике, каждый год на американских дорогах гибнут 1,5 миллиона оленей. И это не считая зверьков поменьше! Специальные рабочие убирают трупы, чтобы захоронить или кремировать их в соответствии с местными законами.

7. Изготовитель биологических пособий

Зарплата: $30 000 в год

В научных лабораториях регулярно умерщвляют большое количество лягушек, голубей, кошек, свиней и других животных, используемых в качестве наглядных пособий в преподавании биологии. Специальный человек убивает животное, бальзамирует его и вводит в него разноцветные жидкости, чтобы в разрезе были видны вены и артерии.

8. Определитель пола цыплят

Зарплата: $60 000 в год

Люди, определяющие пол цыплят, в основном полагаются на опыт и интуицию. Такие специалисты работают на птицефабриках в Британии и Японии.

9. Космонавт-испытатель

Зарплата: разная, но точно большая

В 2010 году шестеро российских космонавтов были заперты в космическом корабле на 490 дней, чтобы выяснить, можно ли долететь до Марса и не сойти с ума. Теоретически понадобится 250 дней, чтобы добраться до Марса, 30 дней на исследования и 240 дней, чтобы вернуться обратно. Если эти 520 дней в замкнутом пространстве и не сведут космонавтов с ума, то точно сделают интровертами!

10. Очиститель выгребных ям

Зарплата: $50 000 в год

Понятно, что кто-то должен откачивать продукты жизнедеятельности из выгребных ям, как бы противно это не было. В США эти рабочие также обеспечивают работу общественных туалетов.

11. Собиратель змеиного яда

Зарплата: грамм яда стоит до $1000

Эти люди собирают на продажу яд самых опасных в мире змей — например, гадюк и кобр.

Яд используется для производства противоядий в больницах и лабораторных исследований.

А вы бы согласились на какую-нибудь из этих профессий?