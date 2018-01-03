Что нужно и не нужно употреблять в пищу, если хочешь заниматься сексом и после 35

СВЕЖИЕ ОВОЩИ И ФРУКТЫ

Банально, да. Но они богаты клетчаткой, и никакие свежевыжатые соки не смогут их заменить. Особое внимание обрати на овощи и фрукты, содержащие витамин А, пишет Menscult.ua со ссылкой на MAXIM.

Он участвует в строительстве клеток и тканей, активизирует производство тестостерона, улучшает потенцию и выполняет еще множество положительных функций.

Содержится в листовом салате, шпинате, моркови, во всех плодах ярко-желтой окраски (абрикосы, дыня).

ВИТАМИН D

Самый главный для мужской имунной системы. Кроме этого, укрепляет кости и чрезвычайно полезен для эрекции.

Основной источник — солнечные лучи. Но если солнечных лучей на завтрак не предвидится, витамин D также содержится в сыре, молоке, твороге, рыбьем жире.

ЦИНК

Его недостаток может привести к простатиту и импотенции. Цинк содержится в белковых продуктах.

Отдавать предпочтение лучше не мясу, а курице или рыбе. Если ты ограничиваешь прием пищи животного происхождения, употребляй больше фасоли, гороха, чечевицы, орехов, чеснока, грибов, петрушки, репы, кукурузы, картофеля и цветной капусты.

Полезно также пить виноградный сок. Однако лидером среди цинкосодержащих продуктов считаются свежие устрицы.

ВИТАМИН Е

Помогает быть энергичным, активизирует кровоток, укрепляет стенки сосудов. Кроме того, улучшает работу половых желез.

При нехватке витамина E мужской организм вырабатывает меньше половых гормонов, что, безусловно, отрицательно сказывается на попытках зачатия.

Содержится во всех видах масла (кроме рафинированного), орехах, зерновых.

ВИТАМИН С

В ежедневном рационе должны присутствовать томаты, картофель, смородина, цитрусовые, зеленый сладкий перец и капуста.

ТЕСТОСТЕРОН

В случае тестостерона только лишь изменив рацион питания проблему не исправишь. Часто для повышения уровня тестостерона врачи рекомендуют медикаментозное лечение.

И все же добавляя эти продукты в свой ежедневный рацион, ты помогаешь своему тестостерону.

Запоминай: мясо птицы, орехи, растительные масла, зелень, гречневая крупа, мед, молоко, печень, морепродукты, корень имбиря.

ИЗБЕГАЙ!

Новогодний капитан очевидность сообщает: ограничь прием жирных соусов, сахара (лучше заменить его медом) и алкогольных напитков (не более одного бокала вина), чая и кофе (кофеин отрицательно влияет на мужское здоровье).