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В Литве скончалась советская актриса Татьяна Майорова

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ФОТО: Татьяна Майорова

Она родилась на Украине, но затем уехала в Литву и посвятила себя работе в Русском драматическом театре, пишет Лайф.

В Литве после продолжительной болезни скончалась актриса театра и кино Татьяна Майорова. Как сообщили в Русском драматическом театре Литвы, это случилось ещё 30 декабря.

Татьяна Майорова родилась в 1941 году в Донецкой области. После окончания Киевского института театрального искусства она недолго работала в Севастопольском театре, а затем уехала в Литву и трудилась в русском драмтеатре.

Там она сыграла почти 40 ролей, а также снималась в кино. Самой известной стала её роль в фильме "Смилуйся над нами".

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