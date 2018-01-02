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Невеста бывшего мужа Ольги Бузовой беременна

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Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко | ФОТО: Instagram Дмитрия Тарасова

Футболист Дмитрий Тарасов и модель Анастасия Костенко готовятся к радостному событию. В скором времени у пары появится ребенок.

"Девушка футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко ждет ребенка", – сообщает паблик SUPER со ссылкой на собственный источник.

Полузащитник и королева красоты пока не комментируют поступившую информацию. Молчат и друзья пары, пишет Дни.ру.

При этом поклонники Тарасова и Костенко уже вовсю поздравляют своих любимцев. "Здоровья Вашей семье и вашему малышу", "Настя, я вас поздравляю", "Детишки, это такое счастье", – написали фанаты Анастасии в соцсети.

Напомним, в конце декабря стало известно о свадьбе Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко. Об этом сообщила сама счастливая невеста. На своей страничке в Instagram модель опубликовала несколько фотографий, на одной из которых позирует с обручальным кольцом. Его украшает внушительный бриллиант.

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