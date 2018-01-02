Британка открыла в себе способность, о которой мечтают все

Марсили удивилась: насколько ей известно, она никогда не ломала кости.

Но это не самая странная вещь, которую узнали врачи после обследования. Оказалось, что пожилая женщина никогда не испытывала боли, и не только она, но и вся ее семья.

В ДНК человека присутствует ген, который отвечает за чувствительность к боли, а Марсили и шестеро ее родственников практически не чувствуют боли. Одна из членов семьи сказала, что ничего не чувствует, когда ест или пьет что-то горячее, даже кипящую воду, но при этом у нее во рту появляются волдыри от ожогов.

Исследователи предположили, что это состояние генетическое и внедрено в ДНК. Джеймс Кокс, генетик из Лондонского университета, заявил, что это, вероятнее всего, результат мутации гена ZFHX2.

Ученые надеются, что дальнейшее изучение этого редкого явления приведет к прорыву в лечении боли и поможет миллионам страдающих людей.

Пользователи сети утверждают, что женщина должна гордиться такой способностью. "Эта бабушка как Росомаха из "Людей Икс", – пишут в комментариях.