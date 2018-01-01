Первый канал опозорил Пугачеву

В новогоднюю ночь на Первом канале состоялась премьера песни Аллы Пугачевой "Я летала". Однако радостное для Примадонны событие обернулось скандалом. Народ тут же заявил, что Пугачева крупно опозорилась, пишет Дни.ру.
Сразу после премьеры поэт-песенник Александр Вулых сообщил, что новая песня Аллы Пугачевой "Я летала" – плагиат. Он уверен, что кто-то возможно не намеренно украл его композицию.
"Вот не хотели телезрители видеть и слышать на "Новогоднем Огоньке" Аллу Борисовну, ан нет – решилась-таки примадонна показаться с премьерой песни Олега Влади "Я летала". Всё бы ничего, красивая мелодия запева, да только больно знакомой она показалась мне и моему соавтору композитору Игорю Саруханову. Иными словами, как две капли воды похожей на нашу песню "Придуманная любовь", написанную более пятнадцати лет назад", – написал на своей странице в Facebook Вулых.
По словам поэта, его песня была настоящим хитом и получила несколько дипломов конкурса "Песни года". "Так что, когда будете слушать и смотреть "Новогодний Огонек", непременно обратите внимание на этот стопроцентный плагиат", – заявил Вулых.
Что бы не быть голословным поэт предложил всем желающим посмотреть и сравнить две песни. "Неприятным скандалом пахнет эта история, друзья мои", – резюмировал он.