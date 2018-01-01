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Фото: 17-летняя дочь Маликова рядом со своим 19-летним парнем выглядит как его мама

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Дочь Дмитрия Маликова целует портрет своего отца. | ФОТО: steshamalikova/Instagram

Некогда молодому и сводящему с ума красотой и голосом Дмитрию Маликову уже 47 лет, зато его дочери Стефании почти 18. И у нее, как и у отца в ранней молодости, целая армия поклонников, пишет Офигенно.

Девушка старается не афишировать свою личную жизнь. Но все тайное становится явным. И о том, что она встречается с сыном миллиардера, 19-летним Леонидом Груздевым, уже всем известно.

Многие отмечают, что Маликова выглядит слишком взрослой, намного старше своих лет. А ее возлюбленный рядом с ней смотрится как мальчишка. Предлагаем тебе самостоятельно оценить их внешний вид.

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Почти каждое фото из Инстаграма Стефании обсуждается и критикуется. Она уже к этому привыкла и считает, что выглядит естественно. А выражение лица может менять и профессиональный макияж, но в наше время это нормально.

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Ко всему прочему, Стефанию часто обвиняют в чрезмерной расточительности. К примеру, на этот Новый год Стефания Маликова выбрала себе шелковое платье Valentino, украшенное вручную узорами из мерцающих разноцветных пайеток.

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