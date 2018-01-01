Жена Таави Рыйваса о 2017 годе: в это трудно поверить

«2017 год, безусловно, запомнится каждому по-своему. И в нашей семье, и у лично меня в этом году произошло много событий. Правда, одним из самых важных стало рождение Германа, которое пришлось на самый-самый конец 2016 года и, по сравнению с этим счастьем, все остальное кажется незначительным.

Этим летом мы с Таави отметили десятую годовщину с того момента, когда признались друг другу в чувствах, у нас двое чудесных детей и самоед Эмили. Это семья, которой, к сожалению, пока нет у многих людей, а у некоторых никогда и не будет.

Неделей позже мы обменялись клятвами в церкви, пообещали любить и поддерживать друг друга до конца. Мы делали это и так, в плохие и хорошие времена, только в моменты, когда все в порядке, это кажется логичным и простым, а вот при трудностях делать это сложнее.

Ушедший год был хорошим, хотя иногда в это трудно поверить. Да, мы чувствовали, как на нас показывали пальцами или злорадствовали. Это еще больше учит ценить тех, кто всегда рядом с тобой, тех, от кого не нужно скрывать свое сломленное состояние, перед кем не нужно притворяться. Это друзья, которые всегда искренне рады твоим успехам и в случае неудачи готовы помочь тебе попробовать снова. Спасибо всем за эту заботу и любовь!», - написала Луиза.