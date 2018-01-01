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Самый знаменитый мальчик Эстонии просит о вашей помощи

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ФОТО: Instagram

Герой телешоу «Väikesed hiiglased» (Маленькие великаны) Оливер Кываск, который в 2017 году буквально завоевал сердца всех телезрителей, обратился к своим поклонникам в социальных сетях с просьбой о помощи.

Приводим текст обращения Оливера целиком:

«Многим людям в этом году я принес радость, а некоторых даже заставил расплакаться, кого-то сделал счастливым… Я показал вам, что детская непосредственность может помочь отвлечься от быстрого темпа нынешней жизни . Я люблю вас за то, что вы наслаждались тем, что я делал :)

Но теперь я обращаюсь к вам с просьбой о помощи.

Вот уже два года мы с мамой пытаемся воплотить нашу мечту о собственном доме. Проект уже готов и, если все пойдет хорошо, уже осенью мы приступим к строительству. Я очень хочу помочь маме, но для этого мне нужна ваша помощь. Я буду очень благодарен каждому, кто откликнется на мой призыв. Конечно же, только от чистого сердца и в пределах возможностей.

Переводы можно сделать на счет:

Имя: Oliver Kõvask

Номер счета: (SEB) EE661010011766675224

Пояснение: Oliveri unistuse maja

Обещаю вместе с мамой, что имена всех, кто сможет нам помочь, найдут благодарное место в нашем доме, а также, если получится, организую для вас концерт.

Хорошего всем нового года!

Оливер»

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