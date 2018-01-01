Теперь вы больше никогда не будете пропускать завтраки! И вот почему...

Вот 10 весомых причин, которые могут изменить всю вашу жизнь:

1. Завтрак поможет вам сбросить вес

Согласно исследованию, 50% тех, кто пропустил завтрак, будут иметь избыточный вес.

2. Завтрак делает вас умнее

Завтрак помогает увеличить концентрацию, улучшить память и другие интеллектуальные способности.

3. Завтрак дает питательные вещества, которые помогут вам начать день

Наука доказывает, что люди, которые завтракают каждый день, в первой половине дня намного энергичнее тех, кто этого не делает.

4. Завтрак помогает ускорить обмен веществ

Утром вам необходимо хорошо покушать, дабы улучшился обмен веществ. К тому же это вызовет процесс сжигания лишнего жира, что тоже хорошо.

5. Завтрак помогает контролировать диету

Если вы хорошо завтракаете утром, то во время ланча потребляете гораздо меньше пищи.

6. Завтрак увеличивает ваш физический потенциал

Завтрак обеспечивает вас витаминами и питательными веществами, готовит ваш организм к физическим нагрузкам и помогает сжечь лишний жир.

7. Завтрак помогает предотвратить многие болезни

Завтрак помогает предотвратить гипогликемию, низкое кровяное давление и диабет.

8. Завтрак улучшает настроение

Питательные веществ а, полученные из завтрака, заставят вас чувствовать себя счастливее и спокойнее.

9. Завтрак помогает укрепить сердечно-сосудистую систему

Завтрак (особенно здоровый) помогает понизить уровень "плохого" холестерина в крови.

10. Семейный завтрак улучшает отношения в семье

Совместный семейный завтрак - это один из хороших способов улучшить отношения с близкими и больше с ними общаться. Поэтому, вместо того, чтобы поспать "еще 5 минуток", лучше проведите это время за совместным завтраком и узнайте. наконец, что у них происходит в жизни.

Теперь не пропускайте свои завтраки, ведь они очень важны!