Муж Анны Ардовой скончался от рака

«С прискорбием сообщаем, что сегодня утром после продолжительной болезни на 58-м году жизни умер заслуженный артист России Александр Шаврин, один из ведущих артистов Театра Маяковского. Приносим свои соболезнования всем родным и близким», - сообщалось в официальном заявлении.

Напомним, что Шаврин в течение 20 лет был женат на актрисе Анне Ардовой. Информация о расставании супругов появилась в 2017 году. Позже актриса подтвердила, что она развелась с возлюбленным, а их общий сын решил остаться жить с отцом.

ФОТО: кадр из сериала «Склифосовский»

«Я тут же всем психологам трубить – что делать? Что делать? «Если мальчик хочет остаться с отцом, – сказали мне, то должен остаться с отцом. А ты потерпишь». И я ушла», – рассказала Ардова в эфире программы «Однажды».

Ранее Ардова отказывалась комментировать причину расставания с возлюбленным. По словам актрисы, их жизненные пути просто разошлись. Анна уже подтвердила информацию о смерти Шаврина журналистам.

Многие поклонники звездной пары пришли к выводу, что их сын остался с отцом только ради того, чтобы помогать ему справляться с болезнью. По всей видимости, мужчина так и не смог победить онкологию, несмотря на все усилия.

Новость о кончине Александра стала шоком для многих его коллег. Так, Ефим Шифрин, который на протяжении долгих лет дружил с актером, поспешил выразить соболезнования родным и близким мужчины. Он посвятил Шаврину трогательный пост в социальной сети.

«О, Господи! Саша Шаврин. Схапал все-таки этот прожорливый год еще одну жертву. Светлая тебе память, Санечка», - написал Шифрин.

Александр Шаврин исполнил более 60 ролей в кино. Самыми заметными его перевоплощениями стали амплуа в фильме «Водитель для Веры», а также в сериалах «Склифосовский» и «Бедная Настя».

О дате и времени прощания с артистом станет изестно позже.