Жалуешься на эстонскую погоду? Тогда посмотри на снимки самого холодного города планеты!

Оймякон называют самым холодным населенным пунктом на Земле, потому что средняя температура зимой составляет около 50 градусов. Самая низкая отметка, которая здесь была зафиксирована в 1924 году, – минус 71!

ФОТО: Christoffer Hjalmarsson / TT/Christoffer Hjalmarsson

Поэтому село еще называют «полюсом холода». По иронии судьбы, Оймякон в переводе с ненецкого языка означает «незамерзающая вода» и назван город в честь термального источника, расположенного неподалеку.

ФОТО: Christoffer Hjalmarsson / TT/Christoffer Hjalmarsson

Местные приводят сюда оленей, коров на водопой и погреться, пишет Фабиоса.

ФОТО: Christoffer Hjalmarsson / TT/Christoffer Hjalmarsson

Из Якутска – столицы здешнего региона – до села надо ехать два дня. Автомобильный транспорт – это единственное средство сообщения, так как самолеты при таких низких температурах просто не взлетают. Многие водители предпочитают не выключать свои машины на улице, чтобы не заглохнуть окончательно.

ФОТО: Christoffer Hjalmarsson / TT/Christoffer Hjalmarsson

В целом, местное население Якутии научилось приспосабливаться к экстремальным условиям. В их рационе обязательно присутствует мясо – говядина, оленина, зайчатина. И много рыбы, в том числе сырой.

ФОТО: Christoffer Hjalmarsson / TT/Christoffer Hjalmarsson

Трудно приходится тем, у кого проблемы со зрением. Они стараются не носить очки на улице, так как дужки могут примерзнуть к лицу. Фотоаппаратом тоже не всегда можно воспользоваться, даже специальная оптика не выдерживает сильного мороза. Но сложнее с похоронами. Чтобы выкопать могилу, землю прогревают с помощью костров, и на это может уйти три дня.

ФОТО: MAXIM SHEMETOV/REUTERS

Существует ошибочное мнение, что люди здесь согреваются водкой, мило называя ее «русский чай». Дома, конечно, можно и выпить. Но на улице пьяный человек быстрее заснет и замерзнет, поэтому с «огненной водой» здесь обращаются аккуратно. А по улицам люди передвигаются перебежками – от одного здания к другому, от магазина к магазину, прикрывая варежками и шарфами лицо, чтобы не обморозить.

Вечная мерзлота не позволяет рыть котлованы и делать фундаменты для домов, поэтому их возводят на сваях.

ФОТО: MAXIM SHEMETOV/REUTERS

Бывает в Оймяконе и теплый период. Правда, очень короткий – всего три летних месяца, когда температура может подниматься до 30 градусов. И тогда селяне жалуются на жару.

ФОТО: MAXIM SHEMETOV/REUTERS

В последние годы набирает обороты экстремальный туризм, и есть агентства, которые предлагают туристам пожить в условиях сурового климата Якутии. Как вам такой вариант?