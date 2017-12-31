Вот четыре знака Зодиака, рожденных специально для того, чтобы сводить с ума мужчин

Те, которых сама природа наделила способностью сводить мужчин с ума, пишет Bestie.

Те, кто родились под этими знаками Зодиака:

1. Весы

Женщины-Весы известны своей красотой, нежностью, утонченными манерами. Одеваются они элегантно и со вкусом, любят дорогие украшения и ароматы. Мужчина Весов не должен уступать по красоте и утонченности бриллианту на её пальце.

Самокритика помогает Весам меняться для того, чтобы соответствовать высоким стандартам. Женщин этого знака по праву считают самыми очаровательными. Их знаком управляет Венера, поэтому Весы знают все об искусстве в любви.

Они отдают предпочтение артистическим натурам - актерам, певцам, писателям, художникам, музыкантам, а не бизнесменам. Женщина-Весы хочет, чтобы ею восхищались. Она - драгоценный камень, которому нужна дорогая и роскошная оправа.

На любой вечеринке она будет в центре внимания. Её присутствие воодушевляет других, делает праздник ярким и незабываемым.

Пытаться командовать ею бесполезно. Чем сильнее давление, тем упрямее она становится. На неё действуют только ласковые слова и мягкое убеждение.

2. Дева

Женщины этого знака всегда держатся с достоинством. Но в то же время отличаются эмоциональностью. Им удаётся прекрасно скрывать свои чувства. Их внутренние стремления почти всегда остаются в тайне.

Девы обладают прекрасными манерами, всегда ведут себя как истинные леди. Они способны оскорбить оппонента только, если их спровоцировать.

Особенный интерес они проявляют к литературе, музыке и искусству. Мужчин привлекает их недоступность и холодность, а также щедрость, терпеливость, доброта и целеустремленность.

Женщина-Дева знает, чего хочет мужчина. У неё прекрасные аналитические способности. Как правило, замуж она выходит поздно и по расчету, а не по любви.

3. Козерог

Женщина-Козерог обладает эффектной внешностью. Окружающим она кажется правильной, идеальной, ведь ей прекрасно удается скрывать от посторонних глаз неурядицы как в личной жизни, так и в карьере.

Она не любит демонстрировать слабость, видеть жалостливые взгляды вокруг, выглядеть неудачницей в глазах других.

Женщина-Козерог четко знает, какой мужчина ей нужен. Избранника она привлечёт незаурядным умом, трудолюбием и недоступностью, даже холодностью. Она умеет манипулировать мужчинами.

Она ценит преданность, никогда не простит измены, легко решится на развод с человеком, который предал её. В её жизни практически нет мимолетных романов и интриг, большого количеста друзей, шумных вечеринок и компаний.

4. Рыбы

О такой женщине втайне мечтает любой мужчина. С виду она хрупкая, нежная и беззащитная. Её сила - в слабости. Какой мужчина откажется быть опорой для очаровательного беззащитного существа, которое так нуждается в опеке и помощи?

Хрупкость женщины-Рыбы пробуждает в нем все его природные инстинкты. Рядом с ней мужчина чувствует себя первобытным охотником и добытчиком, который готов убить мамонта ради одной улыбки своей избранницы.

Очарование Рыб очень велико! Вокруг неё постоянно есть покровители и поклонники. Такое положение вещей Рыбы воспринимают как должное.

Свою загадочность и беспомощность женщины-Рыбы получили от природы. У них врожденное убеждение, что дама не должна выходить из машины первой, платить за себя в ресторане, снимать без посторонней помощи шубу. Пусть поклонник проявит галантность, воспитание и благородство.

Мужчины сходят по ней с ума, она же не позволяет им добраться до самых потаенных уголков своей души.

А какой из этих знаков Зодиака - ваш? Согласны с описанием?