Подноси телефон к левому уху и пей воду: десять привычек, которые продлят жизнь вдвое

1. Пользуясь телефоном, прикладывайте его к левому уху, потому что правое расположено ближе к мозгу. Телефон у правого уха может нанести больше вреда.

Также старайтесь не пользоваться телефоном, когда заряд опускается ниже 10%: в это время излучение в 1000 раз сильнее обычного!

2. Ешьте каждый день базилик, чтобы не заболеть раком. Также полезно ежедневно пить лимонный сок: он нейтрализует кислотность организма и тем самым защищает от множества заболеваний, включая онкологические, и помогает сбросить вес.

3. Не принимайте лекарства лежа. В такой позе таблетки могут пристать к стенкам пищевода, что не только понизит их эффективность, но и приведёт к раздражению. А это, в свою очередь, может вызывать кашель, воспаление и даже повреждение стенок пищевода. Поэтому принимать лекарства следует стоя или сидя.

Кроме того, не занимайтесь зарядкой после приёма лекарств, потому что это вызывает отток крови от внутренних органов, что снижает скорость всасывания препарата.

4. Благодаря высокому содержанию витамина C клубника отлично нейтрализует мочевую кислоту. Если вы страдаете подагрой, пейте клубничный сок три раза в неделю.

Bestie

5. Вместо кофе выпивайте каждый день стакан молока, чтобы защитить кости от возрастных заболеваний.

6. Пить много воды — полезно, но лучше пить её не весь день, а в первой половине дня. Вечером старайтесь пить меньше — это будет полезно для пищеварительной системы.

7. Ешьте вишни каждый день, чтобы замедлить старение. Эти ягоды богаты антиоксидантами, которые уничтожают свободные радикалы. Кроме того, вишни успокаивают нервы.

8. Ежедневное употребление в пищу сельдерея понижает давление, предотвращает рак и поддерживает здоровье зубов. Особенно полезен сельдерей при гипертензии.

Bestie

9. Сыр содержит вещество под названием триптофан, которое снимает стресс и бессонницу.

Также оно помогает при мигренях. Так что всегда съедайте кусочек сыра на ночь.

10. Лучшее время для сна — с 22 до 6 часов.

21.00–23.00: Период вывода токсинов иммунной системой, поэтому проведите его в тишине или слушая спокойную музыку.

23.00–1.00: Период вывода токсинов из печени, в это время желательно спать.

1.00–3.00: Период вывода жёлчи, тоже требующий сна.

3.00–5.00: Период вывода токсинов из лёгких; в это время больные обычно кашляют.

5.00–7.00: Период очистки кишечника; в это время желательно сходить в туалет.

Если вы последуете этим советам, то будете самым здоровым человеком!

Крепкого вам здоровья!