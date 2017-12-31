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Смотри: самый страшный 15-секундный фильм 2017 года

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ФОТО: Скриншот с сайта youtube.com

15-секундный фильм под названием «Эмма» победил в некоммерческом конкурсе коротких хорроров. Коротких в прямом смысле: фильм должен длиться не дольше 15 секунд, но при этом пугать. И создателю «Эммы» это удалось.

Использовать маленьких девочек в фильмах ужасов, казалось бы, старый приём. Маленькие девочки наводили жути во «Фредди Крюгере» со своей знаменитой считалочкой, передает medialeaks.ru.

Стали знаковым эпизодом в фильме «Сияние» Стенли Кубрика.

Теперь маленькие девочки помогли некому Дэниэлу Лиммеру взять первое место в конкурсе «15 Second Horror Film Challenge».

Как пишет «Канобу», это конкурс, в котором именитые режиссёры, сценаристы и продюсеры выбирают самый жуткий короткий фильм. В этом году жюри, среди которых авторы известных фильмов ужасов, присудили первое место картине «Эмма» Дэниэла Лиммера.

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