Смотри: самый страшный 15-секундный фильм 2017 года

Использовать маленьких девочек в фильмах ужасов, казалось бы, старый приём. Маленькие девочки наводили жути во «Фредди Крюгере» со своей знаменитой считалочкой, передает medialeaks.ru.

Стали знаковым эпизодом в фильме «Сияние» Стенли Кубрика.

Теперь маленькие девочки помогли некому Дэниэлу Лиммеру взять первое место в конкурсе «15 Second Horror Film Challenge».

Как пишет «Канобу», это конкурс, в котором именитые режиссёры, сценаристы и продюсеры выбирают самый жуткий короткий фильм. В этом году жюри, среди которых авторы известных фильмов ужасов, присудили первое место картине «Эмма» Дэниэла Лиммера.