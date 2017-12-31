Фото: новогодний шпагат опозоренной Волочковой взбесил пользователей Сети

Оскандалившаяся балерина поделилась необычным снимком. Ее запечатлели стоящей в шпагате на лестнице на фоне елки.

"Поздравляю вас всех с наступающим Новым годом! Радости вам и любви! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)" – написала танцовщица. Комментаторов буквально взбесило это поздравление.

"Лучшей позы возле елки не нашлось?", – вопрошает один из пользователей. "Такая поза говорит только об одном: да, поцелуйте меня в цветок , д***е подписчики", – пишет другой. "Ну наконец то Настя в стандартной позе снегурочки!!! А то я думаю, в чём дело? Не случилось ли чего? Нет, всё в порядке, спасибо секс-зарядке!" – откровенно издевается третий.

A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on Dec 30, 2017 at 11:56pm PST

Некоторые комментаторы обратили внимание на то, как выглядит Волочкова. Ее в очередной раз заподозрили в пьянстве. "Мне кажется что Настя любительница выпить, лицо вечно опухшое, голова грязная", – выразил мнение один из критиков. "Что с лицом?", – вступил в обсуждение другой. "Ну выпила женщина! Новый год же! Сейчас помоет голову сходит", – защищает танцовщицу один из поклонников.

Напомним, недавно Волочкову опозорили в эфире Первого канала. Как пишут Dni.Ru, резкое замечание в ее адрес сделала телеведущая Лариса Гузеева.