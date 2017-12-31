Что принесет последний день этого года? Узнай в гороскопе на 31 декабря!

Зато в этот день будет хорошо складываться общение с коллегами, деловыми партнерами и руководством. Можно обсуждать перспективы и строить планы, но к обещаниям и прогнозам все же стоит отнестись критически, пишет Дворец.

Этот день подходит для отдыха, общения и светских мероприятий, но для того, чтобы он стал по-настоящему веселым, ярким и запоминающимся, следует проявить фантазию и изобретательность. Важно помнить, что позитивные тенденции весьма сильны, но для того, чтобы они проявились в полной мере, следует приложить некоторые усилия – звезды не в силах подарить положительные эмоции тем, кто не стремится их получить.

Овен

Деловая активность близка к нулю, однако некоторые проблемы и вопросы настоятельно требуют вашего внимания. Старайтесь относиться к ситуации с юмором и оптимизмом: хорошее настроение поможет найти общий язык с коллегами и значительно облегчит сотрудничество. Вероятно значительное улучшение финансового положения, получение крупных сумм и дорогих подарков. День отлично подходит для отдыха и общения, причем вам не придется проявлять инициативу, быть организатором развлечений.

Присущее вам романтическое настроение сделает встречу с любимым человеком запоминающейся и оригинальной. Напомнят о себе старые знакомые, люди, с которыми вы были некогда связаны нежными чувствами.

Телец

Вряд ли вам удастся добиться в этот день значительных профессиональных успехов, маловероятно и продвижение по службе. Зато появляется возможность легко и непринужденно пообщаться с коллегами, в неформальной обстановке найти ответы на вопросы, волнующие всех. Удачными будут крупные приобретения, однако решения не следует принимать в одиночку: советы знающих людей окажутся очень полезными.

Радуют стабильностью романтические отношения, общество любимого человека будет очень приятным. Ваши оригинальные идеи понравятся окружающим, родственники оценят по достоинству проявленную вами фантазию. Вероятны приятные сюрпризы.

Близнецы

День характеризуется снижением как деловой активности, так и жизненного потенциала в целом. Постарайтесь не экономить время на отдыхе, избегайте больших нагрузок и не погружайтесь с головой в дела, которые можно отложить; звезды настоятельно рекомендуют ограничиться только приятными хлопотами. Вероятны сюрпризы, возможно незначительное улучшение финансового положения.

Не экспериментируйте с имиджем: опыты вряд ли окажутся удачными, а вернутся к привычному образу окажется непросто. Можно отлично повеселиться в компании старых знакомых, порадовать родственников и любимого человека. Романтические переживания будут приятными.

Рак

Резко снижается деловая активность, да и жизненный тонус невысок. Берегите себя от перегрузок, первая половина дня может оказаться неожиданно утомительной. Бытовые хлопоты удастся разделить с близкими, однако порой в предложениях помощи вы будете видеть покушение на свой авторитет. Будьте готовы к компромиссам, именно они помогут избежать ссор и будут способствовать хорошему настроению.

Вероятны новые романтические увлечения, а также всплеск теплых чувств по отношению к старым знакомым. Сколь бы сильным ни было стремление к общению, помните, что наиболее комфортно вы будете чувствовать себя в кругу близких людей, а не на шумном многолюдном торжестве.