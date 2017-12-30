Хочешь сэкономить на праздниках? Прислушайся к этим советам!

И нередко тогда они осознают, что спустили огромные суммы на бесполезные, а самое главное, ни сколько не запоминающиеся развлечения.

Лайф попросил экспертов дать несколько советов, как не потратить все деньги во время праздников.

Планируйте бюджет заранее

«Чтобы пережить праздники без финансовых потерь, надо рационально распределить средства. Лучший способ для этого — рассчитать заранее, какую сумму в день вы можете потратить безболезненно. И не превышать лимит, даже если очень хочется. Ничто не подрывает бюджет так, как незапланированные покупки. А ещё лучше начать копить деньги за долго до, но это не всегда получается», — советует эксперт потребительского рынка Анна Кострица.

Не ведитесь на акции в супермаркетах

И до, и после праздников витрины магазинов пестрят красными ценниками. Учитывая, что всем нам нужно покупать подарки, лакомства к новогоднему столу и другие элементы праздника, скидки так и манят. Но не всегда магазины, объявляя скидки, действительно снижают цену — возможно, это уловка. А если снижают, вы попадаете в другую ловушку — можете купить много лишнего.

«Приобретая подарки, не следует безоглядно увлекаться широко разрекламированными скидками, акциями и распродажами. Владельцы магазинов, маркетологи и рекламщики — отнюдь не альтруисты. Поэтому лучше сделать праздничные покупки (подарки и так далее) хотя бы за месяц до Нового года», — говорит финансовый советник Роман Томкив.

Также он советует обратить внимание на интернет-магазины, там нередко цены пониже.

«Кроме того, если руки растут из нужного места, можно заняться хендмейдом — мило, необычно и гораздо дешевле», — говорит эксперт.

В магазин — только со списком

А теперь еще одна простая истина: в магазин стоит ходить только с заранее составленным списком. Это сможет максимально уберечь вас от лишних покупок и трат. Кстати, это правило актуально в течение всего года, а не только в праздники.

Обходитесь без кредитов и кредиток

Девиз "Гулять так гулять!" в праздники очень актуален, но эксперты советуют не применять его к финансам. Кредиты и кредитные карты — самые опасные искусители во время беззаботных выходных.

«Здесь есть ещё и психологический момент, связанный с типично российским менталитетом. У нас принято отмечать праздник на широкую ногу, а если личных средств нет, их можно взять в банке, — поясняет Анна Кострица. — Главный принцип, которому надо следовать всегда и везде», — тратить меньше, чем зарабатываешь.

Она добавляет, что эйфория от праздников очень быстро пройдёт, а финансовые обязательства после этого будут тяготить Вас ещё долго, поэтому не стоит попадаться на уловки маркетологов.

«К примеру, если у семьи нет финансовой возможности, не стоит покупать дорогой тур в тёплые страны в кредит. А тем, кому очень хочется оказаться в тепле и у воды, можно сходить в аквапарк», — говорит Анна Кострица.