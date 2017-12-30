Хочешь сэкономить на праздниках? Прислушайся к этим советам!

Подарки, еда для праздничного стола, наряды — в новогодние каникулы куча поводов потратить деньги. А зарплата всего одна. В итоге часто к концу праздников люди остаются без гроша в кармане.
И нередко тогда они осознают, что спустили огромные суммы на бесполезные, а самое главное, ни сколько не запоминающиеся развлечения.
Лайф попросил экспертов дать несколько советов, как не потратить все деньги во время праздников.
Планируйте бюджет заранее
«Чтобы пережить праздники без финансовых потерь, надо рационально распределить средства. Лучший способ для этого — рассчитать заранее, какую сумму в день вы можете потратить безболезненно. И не превышать лимит, даже если очень хочется. Ничто не подрывает бюджет так, как незапланированные покупки. А ещё лучше начать копить деньги за долго до, но это не всегда получается», — советует эксперт потребительского рынка Анна Кострица.
Не ведитесь на акции в супермаркетах
И до, и после праздников витрины магазинов пестрят красными ценниками. Учитывая, что всем нам нужно покупать подарки, лакомства к новогоднему столу и другие элементы праздника, скидки так и манят. Но не всегда магазины, объявляя скидки, действительно снижают цену — возможно, это уловка. А если снижают, вы попадаете в другую ловушку — можете купить много лишнего.
«Приобретая подарки, не следует безоглядно увлекаться широко разрекламированными скидками, акциями и распродажами. Владельцы магазинов, маркетологи и рекламщики — отнюдь не альтруисты. Поэтому лучше сделать праздничные покупки (подарки и так далее) хотя бы за месяц до Нового года», — говорит финансовый советник Роман Томкив.
Также он советует обратить внимание на интернет-магазины, там нередко цены пониже.
«Кроме того, если руки растут из нужного места, можно заняться хендмейдом — мило, необычно и гораздо дешевле», — говорит эксперт.
В магазин — только со списком
А теперь еще одна простая истина: в магазин стоит ходить только с заранее составленным списком. Это сможет максимально уберечь вас от лишних покупок и трат. Кстати, это правило актуально в течение всего года, а не только в праздники.
Обходитесь без кредитов и кредиток
Девиз "Гулять так гулять!" в праздники очень актуален, но эксперты советуют не применять его к финансам. Кредиты и кредитные карты — самые опасные искусители во время беззаботных выходных.
«Здесь есть ещё и психологический момент, связанный с типично российским менталитетом. У нас принято отмечать праздник на широкую ногу, а если личных средств нет, их можно взять в банке, — поясняет Анна Кострица. — Главный принцип, которому надо следовать всегда и везде», — тратить меньше, чем зарабатываешь.
Она добавляет, что эйфория от праздников очень быстро пройдёт, а финансовые обязательства после этого будут тяготить Вас ещё долго, поэтому не стоит попадаться на уловки маркетологов.
«К примеру, если у семьи нет финансовой возможности, не стоит покупать дорогой тур в тёплые страны в кредит. А тем, кому очень хочется оказаться в тепле и у воды, можно сходить в аквапарк», — говорит Анна Кострица.
«Если вы не можете удержаться от ненужных и нелепых трат, то, собираясь за покупками, оставляйте все кредитки дома. С собой берите только ограниченную сумму наличными. И после завершения новогоднего марафона вы будете чувствовать себя в материальном плане вполне уверенно», — считает Роман Томкив.
Ешьте дома
«Лучший способ сэкономить — готовить самостоятельно. Готовую еду на дом в эти дни лучше не заказывать. Это сбережет значительную часть праздничного бюджета. В любом случае поход в магазин обойдётся дешевле, и набора продуктов на эквивалентную сумму хватит на более долгий промежуток времени», — советует Анна Кострица.
На пляж — только после Нового года
Десять праздничных дней — отличное время, чтобы провести его на лазурном берегу или в другом приятном путешествии. Но эксперты предупреждают: если вы не успели заранее приобрести путёвки, то накануне праздников лучше этого не делать — цены могут быть гораздо выше обычных.
Кроме того, отдых можно отложить буквально на пару дней, и тур уже будет не таким дорогим.
«Бой курантов можно послушать дома в кругу близких, а поездку можно перенести на 3–4 января — путёвка в постновогодние дни обойдётся в разы дешевле», — говорит финансовый эксперт Роман Томкив.
Найдите бесплатные развлечения
Анна Кострица советует разузнать, какие мероприятия проходят в ближайших к вашему дому парках и зонах отдыха. Наверняка там есть бесплатные катки, концерты, ярмарки и другие развлечения.
«Второй вариант — поискать развлечения на специальных сайтах с купонами, там всегда есть на что посмотреть», — добавляет эксперт.
Отдыхайте большой компанией
Чем больше компания, тем дешевле получится развлечься. Большой объем товаров или услуг уменьшает их конечную стоимость, говорят специалисты. Проще говоря, оптом дешевле. К счастью, командных развлечений на праздники можно найти предостаточно.
«Приобретите настольные игры, пройдите недорогие квесты-бродилки, которые включают интересные задания, связанные с историческими местами вашего города, устройте конкурс кулинарного мастерства, организуйте кукольный театр для детей дома и так далее, — предлагает Анна Кострица. — Вообще, чтобы меньше тратить, надо больше общаться, поэтому заводите новых друзей и планируйте совместных отдых, используя фантазию, а не материальные ресурсы».