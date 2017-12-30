Полезно: интересные поздравления на Новый 2018 год

В предновогодней суете, в которой часто делают невероятные вещи, многие забывают записать зимние поздравления своим близким и коллегам. Мы собрали несколько вариантов поздравлений с Новый 2018 годом Земляной Собаки, вдруг что-то подойдет и вам, пишет Сегодня.
Поздравления близким и друзьям
Пусть Новый год принесет вдохновение,
Подарит удачу, добро, теплоту,
В жизнь претворит любое стремление,
Исполнит любую Вашу мечту.
***
Новогодний праздник полон волшебства,
Все мечты исполнить в его власти.
Пожелать хочу я торжества,
Доброты, любви и много страсти!
***
Пусть в этот славный новогодний вечер,
Сказка к вам волшебная придет.
А Дед Мороз в своем мешке заветном
Подарков непременно принесет!
***
Пусть Новый год счастливым будет,
А чтоб он радостно прошел,
Пусть будут рядом те, кто любит,
И те, с кем очень хорошо!
***
Пусть Собака всех врагов лаем распугает,
Только искренних людей рядышком оставит,
Пусть подарит вам она смелость, верность, дружбу,
Чтобы в жизни было все, что для счастья нужно.
Ее год уж настает ждите и встречайте!
И задиру-Петуха смело провожайте.
Поздравление с Новым годом Собаки коллегам
Пусть несет вам Новый год
Процветание и доход.
Пусть сопутствует успех,
Чтоб ни в чем не знать помех.
Пусть здоровье будет крепким,
Ум же — просветленным, цепким,
В мире — мир, а в семьях — лад.
Повышенья всем зарплат.
Много сил и оптимизма,
Путешествий и туризма,
В душах — солнечной погоды.
Всех, коллеги, с Новым годом!
***
Новый год — хорошая пора!
Новый старт и новые свершенья!
Всем коллегам — радости, добра,
Сил, здоровья, бодрости, везенья!
В доме пусть царит всегда уют,
А душа не знает огорчений!
Новогодний праздничный салют
Пусть поднимет планку настроенья!
***
С Новым годом поздравляю
Вас, коллеги и друзья,
И желаю, чтоб мы жили
Дружно, как одна семья.
Пусть удача будет рядом
Вместе с нами целый год,
Увеличится зарплата,
И доход пусть наш растет.
Чтобы мы одной командой
Шли уверенно вперед.
Новый год стоит на старте,
Всем удачу раздает.
***
Коллеги, Новый год грядет,
Примите поздравления.
И будет пусть у вас весь год
Отличным настроение!
Пусть непременно вам везет,
Судьба пусть улыбается,
Удача в руки к вам плывет,
А все мечты сбываются!
***
На работу, как на праздник,
Мы спешим из года в год.
Куча дел, больших и важных,
И толпа клиентов ждет.
Я желаю всем успеха
И усердия в труде,
Чтобы не было помехи,
Чтоб везло всегда, везде.
Чтобы выросла зарплата,
На семью хватало сил.
Поздравляю с Новым годом
Весь наш дружный коллектив!
Шуточные поздравления с Новым годом
Пожелаю в Новый год
Не забыть, кто, где живет.
Помнить собственное имя
И остаться невредимым.
Честь и гордость не ронять,
Без штанов не танцевать,
Не заснуть под пышной елью,
А добраться до постели!
***
В Новый год желаю вам
Жить на зависть всем богам:
В Куршевеле иметь дачу,
На Мальдивах — дом в придачу,
Черную лишь есть икорку,
Соболя носить и норку!
Золотую вам карету
Я желаю купить к лету!
Пусть все будет на "отлично"
На работе, в жизни личной.
Каждый день и каждый час
Позитив пусть "прет" у вас!
***
Вам желаю в Новый год
Жить без горя и забот.
Не ходить весь год в аптеку,
Погасить всю ипотеку,
Чаще ездить на Багамы,
Из проблем не делать драмы
И обиды не копить,
Сразу проще станет жить.
***
Мандарины, оливье
И шампусик на столе!
Что же празднует народ?
Да, конечно, Новый год!
Пусть подарит он нам всем
Жизнь без бед и без проблем!
Пусть карьера вверх растет,
Ну а вместе с ней доход!
Пусть здоровье будет крепким,
А жизнь — сладкой, как конфетка!
Счастье к вам пускай придет
В яркий праздник, в Новый год!