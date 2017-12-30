Полезно: интересные поздравления на Новый 2018 год

Поздравления близким и друзьям

Пусть Новый год принесет вдохновение,

Подарит удачу, добро, теплоту,

В жизнь претворит любое стремление,

Исполнит любую Вашу мечту.

***

Новогодний праздник полон волшебства,

Все мечты исполнить в его власти.

Пожелать хочу я торжества,

Доброты, любви и много страсти!

***

Пусть в этот славный новогодний вечер,

Сказка к вам волшебная придет.

А Дед Мороз в своем мешке заветном

Подарков непременно принесет!

***

Пусть Новый год счастливым будет,

А чтоб он радостно прошел,

Пусть будут рядом те, кто любит,

И те, с кем очень хорошо!

***

Пусть Собака всех врагов лаем распугает,

Только искренних людей рядышком оставит,

Пусть подарит вам она смелость, верность, дружбу,

Чтобы в жизни было все, что для счастья нужно.

Ее год уж настает ждите и встречайте!

И задиру-Петуха смело провожайте.

Поздравление с Новым годом Собаки коллегам

Пусть несет вам Новый год

Процветание и доход.

Пусть сопутствует успех,

Чтоб ни в чем не знать помех.

Пусть здоровье будет крепким,

Ум же — просветленным, цепким,

В мире — мир, а в семьях — лад.

Повышенья всем зарплат.

Много сил и оптимизма,

Путешествий и туризма,

В душах — солнечной погоды.

Всех, коллеги, с Новым годом!

***

Новый год — хорошая пора!

Новый старт и новые свершенья!

Всем коллегам — радости, добра,

Сил, здоровья, бодрости, везенья!

В доме пусть царит всегда уют,

А душа не знает огорчений!

Новогодний праздничный салют

Пусть поднимет планку настроенья!

***

С Новым годом поздравляю

Вас, коллеги и друзья,

И желаю, чтоб мы жили

Дружно, как одна семья.

Пусть удача будет рядом

Вместе с нами целый год,

Увеличится зарплата,

И доход пусть наш растет.

Чтобы мы одной командой

Шли уверенно вперед.

Новый год стоит на старте,

Всем удачу раздает.

***

Коллеги, Новый год грядет,

Примите поздравления.

И будет пусть у вас весь год

Отличным настроение!

Пусть непременно вам везет,

Судьба пусть улыбается,

Удача в руки к вам плывет,

А все мечты сбываются!

***

На работу, как на праздник,

Мы спешим из года в год.

Куча дел, больших и важных,

И толпа клиентов ждет.

Я желаю всем успеха

И усердия в труде,

Чтобы не было помехи,

Чтоб везло всегда, везде.

Чтобы выросла зарплата,

На семью хватало сил.

Поздравляю с Новым годом

Весь наш дружный коллектив!

Шуточные поздравления с Новым годом

Пожелаю в Новый год

Не забыть, кто, где живет.

Помнить собственное имя

И остаться невредимым.

Честь и гордость не ронять,

Без штанов не танцевать,

Не заснуть под пышной елью,

А добраться до постели!

***

В Новый год желаю вам

Жить на зависть всем богам:

В Куршевеле иметь дачу,

На Мальдивах — дом в придачу,

Черную лишь есть икорку,

Соболя носить и норку!

Золотую вам карету

Я желаю купить к лету!

Пусть все будет на "отлично"

На работе, в жизни личной.

Каждый день и каждый час

Позитив пусть "прет" у вас!

***

Вам желаю в Новый год

Жить без горя и забот.

Не ходить весь год в аптеку,

Погасить всю ипотеку,

Чаще ездить на Багамы,

Из проблем не делать драмы

И обиды не копить,

Сразу проще станет жить.

***

Мандарины, оливье

И шампусик на столе!

Что же празднует народ?

Да, конечно, Новый год!

Пусть подарит он нам всем

Жизнь без бед и без проблем!

Пусть карьера вверх растет,

Ну а вместе с ней доход!

Пусть здоровье будет крепким,

А жизнь — сладкой, как конфетка!

Счастье к вам пускай придет

В яркий праздник, в Новый год!