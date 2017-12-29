Как возраст влияет на мужские секс-вкусы — ученые
29 декабря 2017 г., 19:19
Ученые из Института имени Кинси (специализация — секс, гендер и репродукция) провели опрос. Преследуемая цель: узнать, от каких женщин мужчины держатся подальше, пишет Mport.ua.
В опросе приняли участие 100 представителей сильного пола в возрасте 18-50 лет. На основе результатов ученые “вывели“ две группы: мужчин, которые остерегаются дам с богатым сексуальным опытом; и дам, у которых такого наоборот — совсем чуть-чуть.
Детальнее:
Так что если вдруг тебя обвинят в изменчивости натуры, смело ссылайся на ученых из Квинси + говори, что повзрослел, и теперь тебя волнуют женщины с богатым опытом, или хотя бы намеком на такой.