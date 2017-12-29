Как возраст влияет на мужские секс-вкусы — ученые

В опросе приняли участие 100 представителей сильного пола в возрасте 18-50 лет. На основе результатов ученые “вывели“ две группы: мужчин, которые остерегаются дам с богатым сексуальным опытом; и дам, у которых такого наоборот — совсем чуть-чуть.

Детальнее:

парни до 24-х лет не хотят партнерш, у которых любовников была тьма;

уже после 25-ти ситуация становится абсолютно обратной: мы начинаем выискивать барышень с опытом посолиднее.

Так что если вдруг тебя обвинят в изменчивости натуры, смело ссылайся на ученых из Квинси + говори, что повзрослел, и теперь тебя волнуют женщины с богатым опытом, или хотя бы намеком на такой.