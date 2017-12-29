Пять напитков, которые должны быть на новогоднем столе 2018

Скоро Новый год, вы уже успели закупить все необходимое для праздничного стола? Не расстраивайтесь, если нет, ведь вы могли не знать о напитках, которые обязательно должны на нем присутствовать, пишет Ivona.

Есть множество рецептов праздничных коктейлей, но ведь вы и так будете заниматься приготовлением новогодних блюд. Если вы не хотите придумывать себе лишние задачи, то первый напиток в нашем списке – для вас!

Шампанское

Ну какой Новый год без игристого? Рецепт предельно прост: заранее покупаете самое вкусное шампанское, охлаждаете его. Ждете отметки на часах 23:59, начинаете откупоривать бутылку новогоднего настроения и ровно в 00:00 разливаете по бокалам и делитесь им с близкими!

Глинтвейн

Хотите, чтобы праздник был по-настоящему горячим? Глинтвейн отлично справится с этой задачей. Пряный напиток способен и согреть, и настроение поднять. Особенно актуален зимой. К слову, вовсе не обязательно готовить глинтвейн на вине. Можно взять за основу, к примеру, вишневый сок.

Какао

Если вы любитель уютных семейных праздников, запаситесь какао, пледами и подборкой атмосферных фильмов. Такая коллаборация сделает ваш праздник поистине домашним. Но! В 00:00 хозяином вашего стола должно быть уж точно не какао (смотрите пункт 1).

Узвар

Новый год всегда и так подразумевает колоссальные траты, и чтобы их хоть немножечко сократить, не покупайте сок – приготовьте узвар. Для этого вам понадобятся лишь сухофрукты, если пожелаете – корица и сахар. Просто засыпьте сухофрукты в кастрюлю, залейте водой и варите в течение 40 минут.

Вода

Казалось бы, это очевидно, но многие забывают купить самое банальное. Вода, пожалуй, главный напиток, который должен присутствовать не столько на самом новогоднем застолье, сколько после него. Обязательно запаситесь ею, а утром ваши близкие (и вы сами) поблагодарят вас за нее больше, чем за вечеринку накануне.