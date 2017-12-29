Читайте! Подробный лунный календарь Василисы Володиной на 2018 год

Рекомендации Василисы Володиной, известного астролога, помогут вам провести 2018 год продуктивно и удачно. Учитывайте лунные фазы при планировании дел, чтобы ваш успех был безусловным.
Новый год несет в себе положительный энергетический заряд, который необходимо использовать с первых же дней. Как известно, начало года задает ритм, поэтому не ленитесь включаться в работу уже в январе. После новогодних праздников используйте предложенные рекомендации, и вы сможете избежать многих неприятностей на жизненном пути, пишет Esotericblog.ru.
Январь
В первый месяц активная деятельность позволит вам достичь успехов, однако энергия еще мала, поэтому рискованных поступков стоит избегать. В январе можно заниматься планированием и намечать дела, которые вы будете реализовывать в течение года.
Растущая Луна: 1, 18-30 января. Этот период посвятите активным делам, направленным на достижение финансовой независимости. Выбирайте пути развития в бизнесе, налаживайте контакты, проходите курсы дополнительного образования для карьерного роста.
Убывающая Луна: 3-16 января. Посвятите время обустройству дома. Создайте в нем неповторимую атмосферу уюта и гармонии, чтобы ваше жилище стало местом отдыха и восстановления сил. Также обратите внимание на близких людей: восстановите связь с родственниками и не забывайте помогать тем, кому требуется ваша помощь. В январе у вас появится возможность найти свою любовь.
Полнолуние 2 января. Полная Луна в Раке будет временем осторожности и внимательности. В этот день у людей может возникнуть искушение поддаться тайным желаниям, но такое поведение может поссорить вас с близкими родственниками. Астролог рекомендует заниматься повседневными делами, не требующими больших усилий.
Новолуние 17 января. Обновление лунной энергетики пройдет в созвездии Водолея. Этот благоприятный день Василиса Володина рекомендует посвятить развитию личности. Вы сможете приурочить к Новолунию физические упражнения, лечебное голодание и борьбу с вредными привычками. Также в среду прекрасным начинанием будет активное взаимодействие с людьми. Исключить стоит общение с государственными органами, чтобы избежать бюрократических проволочек.
Полнолуние 31 января. Луна во Льве поможет заниматься быстрыми и энергичными делами, которые не займут у вас много времени. Однако импульсивность созвездия может повлиять на настроение, сделав людей подверженными тщеславию. Будьте аккуратны в своем поведении, чтобы ненароком не обидеть близких родственников и коллег.
Февраль
В феврале энергия увеличивается, и ее следует использовать для корректировки планов, детального изучения новой информации, обучения и развития. Посвятите завершающий зимний месяц наведению последних штрихов в планах, чтобы весной приступить к активной реализации глобальных проектов.
Убывающая Луна: 1-15 февраля. Практически весь период энергетика Луны будет позитивной, а значит, пришло время заниматься личной жизнью. Одиноким людям следует обратить внимание на ближайшее окружение, чтобы не пропустить предвестников любви. Семейным парам необходимо уделить внимание друг другу и своим детям, начать планирование пополнения семейства.
Растущая Луна: 17-28 февраля. Эти дни наполнены потоками положительной энергетики. К этому периоду можно приурочить как получение профессии или дополнительных навыков, так и прием на работу новых сотрудников. Передавайте накопленный опыт и не стесняйтесь просить совета у более мудрых людей.
Новолуние 16 февраля. В пятницу энергетика созвездия Рыб уводит мысли от конкретики, поэтому важные дела стоит отложить. Астролог рекомендует посвятить день активному отдыху и непринужденному общению. Также это Новолуние поможет вам восстановить иммунитет. Для этого начните курс лечения целебными травами. Повысить сопротивляемость организма к заболеваниям поможет закаливание и прогулки на свежем воздухе.
Март
В марте вы сможете приступить к реализации планов. Это благоприятное время для активных действий, поисков себя, обретения финансовой независимости. При должной расторопности вы сможете поправить свое материальное положение, а также приобрести долгожданные дорогостоящие товары.
Растущая Луна: 1, 18-30 марта. Рост Луны в марте даст возможность движения по карьерной лестнице, начала собственного дела, которое быстро принесет доход. Нанимайте людей и активно общайтесь со спонсорами, поставщиками и партнерами, задействованными в вашем бизнесе. Ваше непосредственное участие будет правильной стратегией.
Убывающая Луна: 3-16 марта. Во время ослабления лунной энергетики займитесь творческими делами. Вполне возможно, что хобби вы сможете превратить в дополнительный источник дохода. Также в мартовский месяц будут удачными путешествия. Деловые командировки, поездки на курорты для активного отдыха — все это принесет вам не только пользу, но и привлечет в жизнь удачу.
Полнолуние 2 марта. Созвездие Девы позволяет заниматься абсолютно любыми деловыми направлениями. Положительное влияние ночного светила делает возможной реализацию смелых планов, однако избыточной импульсивности стоит избегать. Начните день правильно и в хорошем настроении, чтобы удача не покинула вас в самые ответственные моменты.
Новолуние 17 марта. Луна в Рыбах — время завершения дел, подведения итогов и планирования. Не приурочивайте к Новолунию новых занятий, которые в будущем могут застопориться по независящим от вас причинам. Василиса Володина рекомендует провести этот день в кругу близких людей, чтобы насладиться семейным теплом и поддержкой всех членов семьи.
Полнолуние 31 марта. Зодиакальные Весы в этот день сообщают позитивную энергию, а новая Луна помогает реализовать самые смелые начинания. Если вы планировали начало какого-либо дела, то это время наступило. Сотрудничество в деловой сфере и принятие взвешенных решений дадут вам возможность воплотить в реальность все задуманное.
Апрель
Активность в апреле может быть направлена не только на дела и личную жизнь, но и на активную работу в саду или огороде. Согласуйте свою деятельность с посевным календарем, чтобы получить прекрасный урожай и своевременно засадить цветники.
Убывающая Луна: 1-15 апреля. Период убывающей Луны в апреле — время позитивного общения. Вы сможете найти новых друзей и любовь, а также привлечь в свой бизнес клиентов, поставщиков и инвесторов. Также это время для планирования дел на ближайшее время.
Растущая Луна: 17-29 апреля. Энергетика растущей Луны позволит вам активно заниматься деловой сферой жизни. Реализуйте свой потенциал и в творческой среде, чтобы сделать хобби источником доходов. Апрельский месяц подходит для людей искусства. Именно в это время астролог рекомендует им активно развиваться.
Новолуние 16 апреля. Знак Тельца сообщает положительную энергию для обретения финансового благополучия. Этот день при условии вашего позитивного настроя обеспечит вам быстрый старт и рост денежных средств. Не забывайте, что смена энергетики и ее обновление в пространстве могут повлиять на эмоциональное состояние. Не поддавайтесь импульсивным порывам, чтобы не потерять своих сбережений.
Полнолуние 30 апреля. Полная Луна пребывает в созвездии Скорпиона, что дает возможность принимать ответственные решения, двигаться к поставленным целям. Исключите конфликтные ситуации и рискованные дела, чтобы все ваши планы претворились в жизнь в ближайшее время. В понедельник полагайтесь на интуицию, которая поможет вам отличить истинных друзей от недоброжелателей.
Май
Погожие майские дни позитивно повлияют на настроение и дадут возможность активно работать. Невзирая на народные приметы, вы сможете добиться больших успехов, если не будете откладывать дела в долгий ящик.
Убывающая Луна: 1-14, 30-31 мая. Убывающая Луна в мае — время налаживания личной жизни. Романтика буквально витает в пространстве, поэтому одиноким людям стоит воспользоваться проверенными средствами привлечения любви. Семейным парам стоит провести время наедине, чтобы насладиться духовной близостью и встряхнуть угасающие чувства. Астролог рекомендует отдохнуть от бытовой рутины и отправиться в путешествие.
Растущая Луна: 16-28 мая. На растущую Луну в этом месяце можно положиться. Ее силы будет достаточно, чтобы придать вам ускорение. Открывайте новые горизонты и не держитесь за старую работу, которая не приносит вам хорошего дохода и морального удовлетворения. Поисками новой должности вы сможете заниматься в любое время, а для уверенности в своих силах воспользуйтесь амулетами удачи.
Новолуние 15 мая. Это Новолуние пройдет в Тельце, однако при всей положительности дня активную деятельность стоит умерить. Займитесь планированием вкладов, просчитайте риски, чтобы при растущей Луне избавиться от финансовой несостоятельности. В это время избегайте агрессивно настроенных людей, которые способны негативно повлиять на ваше ослабленное биополе.
Полнолуние 29 мая. Полнолуние в Стрельце пройдет во вторник, а значит, покровитель дня Марс поможет вам, снабдив дополнительным источником сил. С утра настраивайтесь на позитив, избегайте импульсивных вспышек, и любые дела у вас быстро пойдут в гору.
Июнь
Начало лета является своеобразной чертой, которую вы можете подвести. Это время первых результатов вложенных усилий, побед и планирования новых свершений. Астролог рекомендует провести этот месяц за плодотворным трудом, не забыв отдохнуть и набраться сил в кругу семьи.
Убывающая Луна: 1-12, 29-30 июня. В июне убывающая Луна принесет множество положительных моментов, однако ее пребывание в созвездии Овна 8 и 9 числа может негативно отразиться на общем настрое. Эти дни будут, пожалуй, самыми опасными для необдуманных и рисковых решений. Постарайтесь провести их вдали от озлобленных людей, чтобы не поддаться на провокации.
Растущая Луна: 14-27 июня. Рост Луны дает возможность попробовать себя в новой роли. Возможно, вы захотите сменить сферу деятельности, и этот месяц будет удачным для новых планов. Также в июне можно смело связывать себя отношениями с любимым человеком. Энергетически положительные дни позволят вам создать прекрасную семью. Однако проведите расчет совместимости, чтобы быть уверенными в своем серьезном решении.
Новолуние 13 июня. Новолуние пройдет в Близнецах. Кроме того, что тринадцатое число многие считают несчастливым, это время будет наполнено противоречивой энергетикой. С одной стороны, можно заняться делами, ведущими к обогащению. А с другой — это время снижения жизненного тонуса и обострения хронических заболеваний. Внимательно следите за своим здоровьем и своевременно принимайте меры для предотвращения заболеваний.
Полнолуние 28 июня. В четверг полная Луна перейдет в созвездие Козерога. Это время можно посвятить решению вопросов с недвижимостью, выгодно продать или купить жилплощадь или найти квартирантов на сдаваемую квартиру. Однако Полнолуние способствует развитию нетерпеливости и желанию поддаться множеству соблазнов. Будьте бдительны, чтобы вас не обвели вокруг пальца.
Июль
Середина лета предполагает пик энергии, и ее стоит направить на строительство как в буквальном, так и в переносном смысле. Это время для задела, стартовой площадки для бизнеса, отношений, реализации планов по строительству дома, приобретению квартиры. Астролог рекомендует не упускать предоставленных возможностей и в 2018 году осуществить все свои мечты.
Убывающая Луна: 1-12, 28-31 июля. Энергетика убывающего светила подарит вам возможность продуктивного делового общения. В этот период вы сможете заняться образованием, которое откроет для вас множество перспектив. Размеренная деятельность и доброжелательный настрой помогут вам сплотить вокруг себя единомышленников и с их поддержкой осуществить задуманные планы.
Растущая Луна: 14-26 июля. Энергетика человека растет вместе с Луной, поэтому этот период проведите активно. Посетите строительные рынки для покупки необходимого оборудования и строительных материалов, рассмотрите варианты продающихся домов или земли, посмотрите предложения по продажам квартир. Деятельность подкрепите шепотками на удачу.
Новолуние 13 июля. Созвездие Рака сообщает добрую энергетику. Это время, проведенное в уединении, поможет правильно расставить приоритеты, определиться со стратегией развития, исправить некоторые недочеты. Вместе с тем в Новолуние астролог рекомендует правильно распределять силы, чтобы избежать переутомления.
Полнолуние 27 июля. Полная Луна в Козероге — время активного сбора лекарственных трав. В этот день энергетика Луны наделяет их особыми силами, поэтому сбор и заготовку лекарственного сырья можно приурочить к этому дню. Осторожность стоит проявить в быту — энергия Луны не способствует быстрому заживлению ран, поэтому соблюдайте технику безопасности при работе с огнем и острыми предметами.
Август
Завершающий лето месяц — очередной этап вашего пути, когда вы сможете подвести итоги и наметить планы на дальнейшее. Энергия понемногу идет на спад, поэтому активность сменяется спокойной созидательностью. В августе не стремитесь гнаться за богатствами, но и не упускайте предоставленных Вселенной возможностей.
Убывающая Луна: 1-10, 27-31 августа. В период, когда Луна убывает, уделите внимание духовному росту. Отпустите обиды и негативное настроение, сосредоточьтесь на воспитании в себе лучших качеств. Также этот период подходит для коллективной работы с учетом отсутствия разногласий. В команде вы сможете выполнить больше запланированных дел.
Растущая Луна: 12-25 августа. Энергия растущей Луны ускоряет мыслительную деятельность, поэтому все стремления приурочьте к этому периоду. Развивайтесь и не упускайте возможностей посещать курсы повышения квалификации, отправляйтесь в деловые командировки, где сможете почерпнуть новый опыт и поделиться своими наработками.
Новолуние 11 августа. Новолуние во Льве — довольно опасное время. Созвездие влияет на наше восприятие мира, пробуждает тщеславие и гордыню, которые помешают позитивному общению и могут спровоцировать конфликты. Это время уединения и планирования, просчета каждого шага на пути к поставленной цели.
Полнолуние 26 августа. Зодиакальные Рыбы уводят мышление людей от конкретики к размышлениям и мечтам, поэтому серьезными делами заниматься не стоит. Полная Луна обостряет все чувства и эмоции, что не способствует активному общению, если в вашем настроении преобладают агрессивные нотки. Астролог рекомендует провести время за медитациями, улучшающими настроение.
Сентябрь
Энергетика первого месяца осени отличается стабильностью. В это время, согласно рекомендациям Василисы Володиной, удачными делами будет создание семьи, крупные финансовые вложения, приобретение недвижимости.
Убывающая Луна: 1-8, 26-30 сентября. Этот период считается временем, когда люди смогут «наполнить свои кладовые». Это значит, что наступила пора инвестировать в собственное образование и развитие. Новые знания или освежение позабытой информации позволят добиться значимых успехов до конца года.
Растущая Луна: 10-24 сентября. Рост Луны провоцирует активность, но с наступлением осени она не будет вынуждать вас к спешным делам. Проведите это время за работой над незавершенными проектами, а в свободное время начинайте реализацию тех дел, которые точно завершите до окончания 2018 года.
Новолуние 9 сентября. Новолуние в Деве, по мнению астролога, будет опасным для общего состояния здоровья. Следите за своим самочувствием и не переутомляйтесь в течение дня. Уделите внимание своему настроению, ведь от него будет зависеть ваш настрой на весь день.
Полнолуние 25 сентября. Импульсивность Овна, умноженная на сильную энергетику Луны, станет для вас проблемой номер один. Все силы стоит направить на достижение внутренней гармонии, ведь без нее 25 числа вы рискуете нажить себе недоброжелателей в коллективе.
Октябрь
Середина осени — время уединения и спокойного времяпровождения. Избежать осенней хандры вам поможет план действий, который отвлечет вас от грустных мыслей. Наполните себя созидательной энергетикой с помощью медитаций по Знаку Зодиака.
Убывающая Луна: 1-8, 25-31 октября. Во время снижения энергетики восполняйте ее недостаток умеренной физической активностью. Не стремитесь провернуть все дела в короткий срок. Астролог рекомендует действовать поэтапно, разделяя трудоемкие проекты на части.
Растущая Луна: 10-23 октября. Подъем сил, хоть и не в таком объеме, как летом, поможет наладить дела в деловой сфере, а также посвятить время помощи близким людям. Общение с родителями и ближайшими родственниками будут благотворно влиять на настроение.
Новолуние 9 октября. Луна в Весах не способствует активной деятельности. Это время стоит посвятить уединению и анализу выполненных дел. Сосредоточьтесь на главном в вашей жизни, чтобы не отклоняться от курса к успеху.
Полнолуние 24 октября. Полнолуние в Овне весьма противоречиво. Импульсивная энергетика созвездия раскрепостит застенчивых людей, позволит им отстаивать свои права. Но для волевых личностей этот день будет полным соблазнов и желаний поддаться своим пристрастиям. Астролог рекомендует исключить шумные компании и отдать предпочтение тихим семейным посиделкам.
Ноябрь
В этом месяце вы сможете подвести предварительные итоги, начать тренировки, а также посвятить свободное время любимому хобби, чтобы скоротать вечера. Затишье природы сказывается на энергетике человека, поэтому сильного всплеска активности ждать не приходится.
Убывающая Луна: 1-6, 24-30 ноября. Этот период предназначен для завершения текущих дел. Новые начинания не рекомендованы из-за вероятности их затруднительного продвижения в будущем. Посвятите время физической подготовке, укрепите иммунитет с помощью согревающих напитков.
Растущая Луна: 8-22 ноября. Рост Луны придаст бодрости, что будет весьма своевременно. До новогодних праздников остается совсем немного времени, и астролог рекомендует активно приступать к делам, которые необходимо завершить в этом году.
Новолуние 7 ноября. В это Новолуние влияние на людей будет оказывать Скорпион. Его энергетика не способствует активным делам. Решайте лишь насущные проблемы и не пытайтесь заняться одновременно несколькими делами, чтобы не провоцировать упадок сил и дурной настрой.
Полнолуние 23 ноября. Гармоничный день под влиянием Близнецов посвятите выполнению быстрых и энергичных дел. Не пытайтесь начать выполнение долгосрочных проектов, завершайте текущие дела, чтобы освободить время для более масштабных проектов в дальнейшем.
Декабрь
Согласно лунному календарю Василисы Володиной, декабрь будет гармоничным месяцем. Завершение года и подведение итогов, а также исполнение сокровенных желаний ожидает представителей зодиакального круга.
Убывающая Луна: 1-6, 23-31 декабря. Убывающая Луна будет временем спокойной и размеренной деятельности. Кропотливая работа и увлечение своим делам помогут вам завершить все проекты, а также претендовать на материальное вознаграждение.
Растущая Луна: 8-21 декабря. При росте Луны вы можете активно поучаствовать в деловой жизни, совершить последний рывок и успеть реализовать все задуманное с начала 2018 года. Это время и радостных событий: приобретения подарков, планирования проведения новогодних праздников.
Новолуние 7 декабря. Новолуние в Стрельце отнимает жизненные силы. В связи с этим астролог рекомендует избегать переутомления и активного общения с сослуживцами из-за большой вероятности возникновения разногласий.
Полнолуние 22 декабря. В субботний день под влиянием Близнецов займитесь решением накопившихся вопросов, составлением планов на ближайшее время. Энергетика дня позволит проявить активность, но избегайте импульсивности и несдержанности.