Читайте! Подробный лунный календарь Василисы Володиной на 2018 год

Новый год несет в себе положительный энергетический заряд, который необходимо использовать с первых же дней. Как известно, начало года задает ритм, поэтому не ленитесь включаться в работу уже в январе. После новогодних праздников используйте предложенные рекомендации, и вы сможете избежать многих неприятностей на жизненном пути, пишет Esotericblog.ru.

Январь

В первый месяц активная деятельность позволит вам достичь успехов, однако энергия еще мала, поэтому рискованных поступков стоит избегать. В январе можно заниматься планированием и намечать дела, которые вы будете реализовывать в течение года.

Растущая Луна: 1, 18-30 января. Этот период посвятите активным делам, направленным на достижение финансовой независимости. Выбирайте пути развития в бизнесе, налаживайте контакты, проходите курсы дополнительного образования для карьерного роста.

Убывающая Луна: 3-16 января. Посвятите время обустройству дома. Создайте в нем неповторимую атмосферу уюта и гармонии, чтобы ваше жилище стало местом отдыха и восстановления сил. Также обратите внимание на близких людей: восстановите связь с родственниками и не забывайте помогать тем, кому требуется ваша помощь. В январе у вас появится возможность найти свою любовь.

Полнолуние 2 января. Полная Луна в Раке будет временем осторожности и внимательности. В этот день у людей может возникнуть искушение поддаться тайным желаниям, но такое поведение может поссорить вас с близкими родственниками. Астролог рекомендует заниматься повседневными делами, не требующими больших усилий.

Новолуние 17 января. Обновление лунной энергетики пройдет в созвездии Водолея. Этот благоприятный день Василиса Володина рекомендует посвятить развитию личности. Вы сможете приурочить к Новолунию физические упражнения, лечебное голодание и борьбу с вредными привычками. Также в среду прекрасным начинанием будет активное взаимодействие с людьми. Исключить стоит общение с государственными органами, чтобы избежать бюрократических проволочек.

Полнолуние 31 января. Луна во Льве поможет заниматься быстрыми и энергичными делами, которые не займут у вас много времени. Однако импульсивность созвездия может повлиять на настроение, сделав людей подверженными тщеславию. Будьте аккуратны в своем поведении, чтобы ненароком не обидеть близких родственников и коллег.

Февраль

В феврале энергия увеличивается, и ее следует использовать для корректировки планов, детального изучения новой информации, обучения и развития. Посвятите завершающий зимний месяц наведению последних штрихов в планах, чтобы весной приступить к активной реализации глобальных проектов.

Убывающая Луна: 1-15 февраля. Практически весь период энергетика Луны будет позитивной, а значит, пришло время заниматься личной жизнью. Одиноким людям следует обратить внимание на ближайшее окружение, чтобы не пропустить предвестников любви. Семейным парам необходимо уделить внимание друг другу и своим детям, начать планирование пополнения семейства.

Растущая Луна: 17-28 февраля. Эти дни наполнены потоками положительной энергетики. К этому периоду можно приурочить как получение профессии или дополнительных навыков, так и прием на работу новых сотрудников. Передавайте накопленный опыт и не стесняйтесь просить совета у более мудрых людей.