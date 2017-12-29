Девушка, которую мать закрыла от ножа своим телом: «Она умерла на моих руках»

43-летняя Джейн Рит погибла, защищая свою дочь на рождественской вечеринке в Лисберне. Женщина своим телом закрыла 21-летнюю Шарлотту, в результате чего нападавший нанёс ей несколько ударов ножом, попав в голову и шею. Вскоре на место происшествия прибыли медики и полиция, сообщает Life.ru со ссылкой на The Sun.

Вспоминая ту ужасную ночь, Шарлотта поблагодарила всех за соболезнования и рассказала о своих переживаниях.

"Я не могу ни отвечать на сообщения, ни писать этот текст. Я никогда не забуду, как маму убили прямо у меня на глазах, как она потом умирала у меня на руках. Я всё ещё чувствую, как держу её, слышу крики боли и вижу панику на лице мамы", - сказала Шарлотта.

"Моя мама умерла, спасая меня. Меня дважды ударили ножом в голову — один раз в затылок, другой — в лицо. Мама, ты навсегда моя героиня. Я никогда не забуду тебя и обещаю, что добьюсь справедливости. Я люблю тебя, моя любимая мама. Навеки и навсегда", - говорит Шарлотта.

По подозрению в убийстве был арестован 19-летний юноша. Ещё трое человек были доставлены в больницу с ранениями.