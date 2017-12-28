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17 известных брендов, названия которых многие произносят неправильно

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ФОТО: Žygimantas Gedvila/

Забудьте про «Найк» и «Ламборджини»! И не пейте «Хеннесси»!

1. Adobe.

Adobe

Правильно: Эдо́уби.

Неправильно: Адоб, Эдоуб.

Adobe Systems — американская компьютерная компания, производящая, в частности, знаменитый Photoshop. Название заимствовано из испанского и означает глинобитную хижину, пишет Lifter.com.ua.

2. Asus.

Asus

Правильно: Асу́с.

Неправильно: А́сус, Эйсус.

AsusTek Computer Inc. — тайваньская компьютерная компания, известная в основном по ноутбукам. Название происходит от слова Pegasus — «Пегас».

3. Daewoo.

eBay

Правильно: Тэ́у.

Неправильно: Дэу, Даэву.

Daewoo — существовавший до 1999 года южнокорейский конгломерат, от которого осталась только марка машины. Название 대우 переводится с корейского как «Великий У» — в честь основателя Ким У Чуна, а первая D по правилам корейской транслитерации на латиницу обозначает звук «т».

4. Dom Pérignon.

Gourmet Basket

Правильно: Дон Периньо́н.

Неправильно: Дом Периньон, Дом Перигнон.

Французская марка шампанского, названная в честь Дона Периньона — монаха-бенедиктинца, который одним из первых начал производить шампанские вина. Во французском оба слова произносятся с носовым «о» на конце; в русском этого звука нет, но его принято передавать буквой «н».

5. Garnier.

Garnier

Правильно: Гарнье́.

Неправильно: Гарньер.

Французская косметическая фирма была основана в 1904 году Альфредом Гарнье. Конечная R во французском языке не читается.

6. Hennessy.

Hennessy

Правильно: Эннесси́.

Неправильно: Хеннесси.

Эта марка французского коньяка названа в честь основателя завода, ирландца Ричарда Хеннесси. Однако его фамилия давно произносится на французский манер, особенно когда речь идёт о напитке, а у французов буква H не читается.

7. Huawei.

Huawei

Правильно: Вавэ́й.

Неправильно: Хуавэй.

Название китайского производителя электроники Huawei Technologies Co. переводится как «Китайское достижение». Как и подавляющее большинство китайских слов, 华为 состоит из двух слогов (а не трёх!).

8. Hyundai.

CBS

Правильно: Хёндэ́.

Неправильно: Хюндай, Хьюндай.

Название южнокорейского автомобильного гиганта 현대 происходит от корейского слова «современность». Пусть вас не обманывает обилие латинских букв: никакого «ай» там на конце нет!

9. Lamborghini.

Wikimedia Commons

Правильно: Ламборги́ни.

Неправильно: Ламборджини.

Итальянский производитель дорогих гоночных машин Automobili Lamborghini S.p.A. носит имя своего основателя Ферруччо Ламборгини. И хотя G в итальянском действительно обозначает звук «дж», сочетание GH всё же читается «г».

10. Louis Vuitton.

Louis Vuitton

Правильно: Луи́ Вюитто́н.

Неправильно: Луис Виттон / Вьютон / Вуйтон.

Французский модный дом Louis Vuitton Malletier был основан в 1854 году модельером Луи Вюиттоном. S на конце слова во французском не читается, а правильное произношение слова Vuitton гораздо проще, чем некоторые пытаются придумать.

11. Löwenbräu.

Loewenbraeu Keller

Правильно: Лёвенбро́й.

Неправильно: Ловенбрау, Лёвенбрау.

Название этой немецкой компании, существующей аж с 1690 года, означает «львиная пивоварня». И если о том, что Ö читается как «ё», ещё можно догадаться, то произношение «äu» как «ой» для многих русскоязычных оказывается открытием.

12. Mitsubishi.

Mitsubishi Motors

Правильно: Мицуби́си.

Неправильно: Мицубиши.

Название японского конгломерата 三菱 означает «трилистник», что символизируют три ромба на логотипе компании. Поскольку в японском нет звука «ш», правильно это слово произносится как «Мицубиси» (то же касается и суши («суси»), но это слово уже бесповоротно вошло в русский в американском произношении).

13. Moschino.

YouTube

Правильно: Моски́но.

Неправильно: Мошино, Мосчино.

Итальянский дом мод Moschino был основан в 1983 году дизайнером по имени Франко Москино (не путать с Московским кино — обратите внимание на ударение!). Никакого «ш» и «ч» там в помине нет.

14. Nike.

YouTube

Правильно: На́йки.

Неправильно: Найк.

Тут всё просто: эта американская фирма названа именем греческой богини победы Ники, которую по-английски зовут Найки. Да, это слово читается не по школьным правилам, как и многие другие заимствования из греческого. Впрочем, «Найком» компанию называют и во многих других неанглоязычных странах.

15. Porsche.

Porsche

Правильно: По́рше.

Неправильно: Порш, Порше́.

Немецкий автопроизводитель назван в честь основателя — знаменитого инженера Фердинанда Порше. Запомните: в немецком конечная E — а) читается; б) безударная.

16. Samsung.

PC Quest

Правильно: Са́мсон.

Неправильно: Самсунг.

Название 삼성 в переводе с корейского означает «три звезды» (число 3 символизирует у корейцев мощь, богатство и процветание). И хотя уже, наверное, поздно менять нравы, латинскими буквами «sung» вообще-то передаётся слог «сон» (или «сэн»).

17. Xiaomi.

Xiaomi

Правильно: Щауми́.

Неправильно: Ксяоми, Сяоми.

Эта китайская фирма, производящая смартфоны, названа словом 小米, что означает «пшено». Как уже говорилось выше, китайцы не любят трёхсложных слов: название произносится «Щав-ми», с ударением на второй слог.

18. Бонус: буква H (h).

TechnoWalkers

Правильно: эйч-ди (HD), эйч-ти-эм-эл (HTML), эйч-ти-ти-пи (HTTP) и т. д.

Неправильно: аш-…

Пожалуйста, запомните: буква «аш» существует только в латыни и французском! Английские аббревиатуры с этой буквой следует читать через «эйч», немецкие — через «ха» (да, в немецком названия букв похожи на русские).

А если вы предпочитаете латинский алфавит, потому что так вас учили в школе, — не мешайте английские буквы с латинскими! Говорите тогда уж «аш-дэ», а не «аш-ди», если не хотите, чтобы над вами смеялись.

А вы правильно произносите эти слова?

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