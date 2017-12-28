17 известных брендов, названия которых многие произносят неправильно

Забудьте про «Найк» и «Ламборджини»! И не пейте «Хеннесси»!
1. Adobe.
Adobe
Правильно: Эдо́уби.
Неправильно: Адоб, Эдоуб.
Adobe Systems — американская компьютерная компания, производящая, в частности, знаменитый Photoshop. Название заимствовано из испанского и означает глинобитную хижину, пишет Lifter.com.ua.
2. Asus.
Asus
Правильно: Асу́с.
Неправильно: А́сус, Эйсус.
AsusTek Computer Inc. — тайваньская компьютерная компания, известная в основном по ноутбукам. Название происходит от слова Pegasus — «Пегас».
3. Daewoo.
eBay
Правильно: Тэ́у.
Неправильно: Дэу, Даэву.
Daewoo — существовавший до 1999 года южнокорейский конгломерат, от которого осталась только марка машины. Название 대우 переводится с корейского как «Великий У» — в честь основателя Ким У Чуна, а первая D по правилам корейской транслитерации на латиницу обозначает звук «т».
4. Dom Pérignon.
Gourmet Basket
Правильно: Дон Периньо́н.
Неправильно: Дом Периньон, Дом Перигнон.
Французская марка шампанского, названная в честь Дона Периньона — монаха-бенедиктинца, который одним из первых начал производить шампанские вина. Во французском оба слова произносятся с носовым «о» на конце; в русском этого звука нет, но его принято передавать буквой «н».
5. Garnier.
Garnier
Правильно: Гарнье́.
Неправильно: Гарньер.
Французская косметическая фирма была основана в 1904 году Альфредом Гарнье. Конечная R во французском языке не читается.
6. Hennessy.
Hennessy
Правильно: Эннесси́.
Неправильно: Хеннесси.
Эта марка французского коньяка названа в честь основателя завода, ирландца Ричарда Хеннесси. Однако его фамилия давно произносится на французский манер, особенно когда речь идёт о напитке, а у французов буква H не читается.
7. Huawei.
Huawei
Правильно: Вавэ́й.
Неправильно: Хуавэй.
Название китайского производителя электроники Huawei Technologies Co. переводится как «Китайское достижение». Как и подавляющее большинство китайских слов, 华为 состоит из двух слогов (а не трёх!).
8. Hyundai.
CBS
Правильно: Хёндэ́.
Неправильно: Хюндай, Хьюндай.
Название южнокорейского автомобильного гиганта 현대 происходит от корейского слова «современность». Пусть вас не обманывает обилие латинских букв: никакого «ай» там на конце нет!
9. Lamborghini.
Wikimedia Commons
Правильно: Ламборги́ни.
Неправильно: Ламборджини.
Итальянский производитель дорогих гоночных машин Automobili Lamborghini S.p.A. носит имя своего основателя Ферруччо Ламборгини. И хотя G в итальянском действительно обозначает звук «дж», сочетание GH всё же читается «г».
10. Louis Vuitton.
Louis Vuitton
Правильно: Луи́ Вюитто́н.
Неправильно: Луис Виттон / Вьютон / Вуйтон.
Французский модный дом Louis Vuitton Malletier был основан в 1854 году модельером Луи Вюиттоном. S на конце слова во французском не читается, а правильное произношение слова Vuitton гораздо проще, чем некоторые пытаются придумать.
11. Löwenbräu.
Loewenbraeu Keller
Правильно: Лёвенбро́й.
Неправильно: Ловенбрау, Лёвенбрау.
Название этой немецкой компании, существующей аж с 1690 года, означает «львиная пивоварня». И если о том, что Ö читается как «ё», ещё можно догадаться, то произношение «äu» как «ой» для многих русскоязычных оказывается открытием.
12. Mitsubishi.
Mitsubishi Motors
Правильно: Мицуби́си.
Неправильно: Мицубиши.
Название японского конгломерата 三菱 означает «трилистник», что символизируют три ромба на логотипе компании. Поскольку в японском нет звука «ш», правильно это слово произносится как «Мицубиси» (то же касается и суши («суси»), но это слово уже бесповоротно вошло в русский в американском произношении).
13. Moschino.
YouTube
Правильно: Моски́но.
Неправильно: Мошино, Мосчино.
Итальянский дом мод Moschino был основан в 1983 году дизайнером по имени Франко Москино (не путать с Московским кино — обратите внимание на ударение!). Никакого «ш» и «ч» там в помине нет.
14. Nike.
YouTube
Правильно: На́йки.
Неправильно: Найк.
Тут всё просто: эта американская фирма названа именем греческой богини победы Ники, которую по-английски зовут Найки. Да, это слово читается не по школьным правилам, как и многие другие заимствования из греческого. Впрочем, «Найком» компанию называют и во многих других неанглоязычных странах.
15. Porsche.
Porsche
Правильно: По́рше.
Неправильно: Порш, Порше́.
Немецкий автопроизводитель назван в честь основателя — знаменитого инженера Фердинанда Порше. Запомните: в немецком конечная E — а) читается; б) безударная.
16. Samsung.
PC Quest
Правильно: Са́мсон.
Неправильно: Самсунг.
Название 삼성 в переводе с корейского означает «три звезды» (число 3 символизирует у корейцев мощь, богатство и процветание). И хотя уже, наверное, поздно менять нравы, латинскими буквами «sung» вообще-то передаётся слог «сон» (или «сэн»).
17. Xiaomi.
Xiaomi
Правильно: Щауми́.
Неправильно: Ксяоми, Сяоми.
Эта китайская фирма, производящая смартфоны, названа словом 小米, что означает «пшено». Как уже говорилось выше, китайцы не любят трёхсложных слов: название произносится «Щав-ми», с ударением на второй слог.
18. Бонус: буква H (h).
TechnoWalkers
Правильно: эйч-ди (HD), эйч-ти-эм-эл (HTML), эйч-ти-ти-пи (HTTP) и т. д.
Неправильно: аш-…
Пожалуйста, запомните: буква «аш» существует только в латыни и французском! Английские аббревиатуры с этой буквой следует читать через «эйч», немецкие — через «ха» (да, в немецком названия букв похожи на русские).
А если вы предпочитаете латинский алфавит, потому что так вас учили в школе, — не мешайте английские буквы с латинскими! Говорите тогда уж «аш-дэ», а не «аш-ди», если не хотите, чтобы над вами смеялись.
А вы правильно произносите эти слова?