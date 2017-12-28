Известный российский режиссер умер в возрасте 72 лет
28 декабря 2017 г., 13:22
В Нижнем Новгороде скончался известный театральный режиссер Виктор Симакин. Ему было 72 года.
Симакин в разное время занимал должность главного режиссера в Горьковском ТЮЗе и Костромском государственном областном драматическом театре имени Островского. Он поставил такие спектакли, как "Завтра была война", "Мэкки-нож", "Принцесса Турандот", "Сны Евгении", "Фартовые девочки", "Бедность не порок", "Вишневый сад", "Васса Железнова" и "Жена мужа в Париж провожала", пишут Dni.ru.