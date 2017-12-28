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Известный российский режиссер умер в возрасте 72 лет

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Свеча. | ФОТО: Internet.

В Нижнем Новгороде скончался известный театральный режиссер Виктор Симакин. Ему было 72 года.

Симакин в разное время занимал должность главного режиссера в Горьковском ТЮЗе и Костромском государственном областном драматическом театре имени Островского. Он поставил такие спектакли, как "Завтра была война", "Мэкки-нож", "Принцесса Турандот", "Сны Евгении", "Фартовые девочки", "Бедность не порок", "Вишневый сад", "Васса Железнова" и "Жена мужа в Париж провожала", пишут Dni.ru.

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