Известный российский режиссер умер в возрасте 72 лет

Симакин в разное время занимал должность главного режиссера в Горьковском ТЮЗе и Костромском государственном областном драматическом театре имени Островского. Он поставил такие спектакли, как "Завтра была война", "Мэкки-нож", "Принцесса Турандот", "Сны Евгении", "Фартовые девочки", "Бедность не порок", "Вишневый сад", "Васса Железнова" и "Жена мужа в Париж провожала", пишут Dni.ru.