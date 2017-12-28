Чем настоящие мужчины отличаются от тряпок

1. Тебе необходимо сделать звонок, которого так боишься.

2. Просыпайся раньше, чем хотелось бы.

3. Тебе нужно давать больше, чем получаешь взамен.

4. Заботься о людях, даже если они не заботятся о тебе.

5. Продолжай бороться, не обращая внимания на раны и боль.

6. Учись рисковать в ситуациях, даже если кажется, что нужно быть осторожным.

7. Занимай лидирующую позицию, даже если у тебя нет сторонников и последователей.

8. Инвестируй в себя. Даже тогда, когда другие этого не делают.

9. Не бойся выглядеть глупым, когда ищешь ответы на то, чего не знаешь.

10. Внимательно изучай все детали вместо того, чтобы просто от них отмахнуться.

11. Добивайся результата даже тогда, когда есть возможность найти отговорку и пофилонить.

12. Самостоятельно ищи объяснения. Даже тогда, когда остальные советуют просто принять факты.

13. Не бойся совершать ошибки.

14. После падения не поднимется только слабак. Вставай.

15. Беги быстрее, даже если задыхаешься.

16. Будь любезен с людьми, которые обращались с тобой жестоко.

17. Укладывайся в нереальные сроки и давай превосходные результаты.

18. Отвечай за слова и поступки. Даже если все вышло из-под контроля.

19. Иди к своей цели независимо от преград, встречающихся у тебя на пути.

20. Никогда не изменяй своей мечте.