Президент Эстонии Керсти Кальюлайд иногда купается с охраной

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд иногда купается с охраной2
28 декабря 2017 г., 15:15
Керсти Кальюлайд рассказала своим давним друзьям Марту Сойдро и Андрусу Кивиряхку, что летом, отправляясь купаться в какой-либо водоем, никогда не знает, кого ей ждать на выходе. Например, это может быть журналист, который хочет взять интервью, передает издание Õhtuleht.
Кивиряхк поинтересовался у своей подруги-президента Керсти Кальюлайд: «Что, глава эстонского государства, как и некоторые руководители СССР, купается с охранниками?»
«Если все хотят купаться, то может случиться и такое», - ответила президент, уточнив, что ее сопровождает Полиция безопасности.