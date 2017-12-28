Президент Эстонии Керсти Кальюлайд иногда купается с охраной

Керсти Кальюлайд рассказала своим давним друзьям Марту Сойдро и Андрусу Кивиряхку, что летом, отправляясь купаться в какой-либо водоем, никогда не знает, кого ей ждать на выходе. Например, это может быть журналист, который хочет взять интервью, передает издание Õhtuleht.