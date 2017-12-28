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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд иногда купается с охраной

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Керсти Кальюлайд. | ФОТО: Eero Vabamägi

Керсти Кальюлайд рассказала своим давним друзьям Марту Сойдро и Андрусу Кивиряхку, что летом, отправляясь купаться в какой-либо водоем, никогда не знает, кого ей ждать на выходе. Например, это может быть журналист, который хочет взять интервью, передает издание Õhtuleht.

Кивиряхк поинтересовался у своей подруги-президента Керсти Кальюлайд: «Что, глава эстонского государства, как и некоторые руководители СССР, купается с охранниками?»

«Если все хотят купаться, то может случиться и такое», - ответила президент, уточнив, что ее сопровождает Полиция безопасности.

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