Тест: какой напиток вам нужно пить на Новый год?
28 декабря 2017 г., 14:14
В новогоднюю ночь совсем необязательно пить шампанское. Может пришло время попробовать что-то новенькое? Пишет Ridus.ru.
Не представляете встречи Нового года без шампанского или горячего глинтвейна? А может, новому времени — новые напитки? Пройдите наш тест, чтобы узнать, какой напиток вам непременно нужно выпить в новогоднюю ночь, чтобы по-настоящему проникнуться ощущением самого волшебного праздника в году. Результатов ждём в комментариях!