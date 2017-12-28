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Тест: какой напиток вам нужно пить на Новый год?

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Глинтвейн. | ФОТО: Scanpix

В новогоднюю ночь совсем необязательно пить шампанское. Может пришло время попробовать что-то новенькое? Пишет Ridus.ru.

Не представляете встречи Нового года без шампанского или горячего глинтвейна? А может, новому времени — новые напитки? Пройдите наш тест, чтобы узнать, какой напиток вам непременно нужно выпить в новогоднюю ночь, чтобы по-настоящему проникнуться ощущением самого волшебного праздника в году. Результатов ждём в комментариях!

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