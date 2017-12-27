12-летняя участница «Давай поженимся» обвинила ведущих в травле

Все началось с того, что очередным женихом на шоу "Давай поженимся" стал 46-летний нейрохирург по имени Антон. Его сопровождала дочь Анастасия 12 лет. Она учится дистанционно в американской школе. Ведущие выбирали невесту для Антона, однако комментарии девочки заставили их негативно высказаться в ее адрес, передает Дни.ру.

В частности, она показалась им слишком посвященной в личную жизнь отца, неискренней, "рассуждающей как умудренная опытом женщина средних лет". Лариса Гузеева добавила, что Анастасия "страшнее свекрови в десять раз". Досталось девочке и от пользователей социальной сети Instagram, где спустя время появился анонс передачи.

"Меня одну бесит эта малявка??? Слишком из себя строит (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.)", "девочка – атас полный! соплячка еще! пендаля такой надо вешать почаще!", "И папа тюкнутый и дочка неприятная, родитель у него, ни мама папа как у всех а родитель , роботы", "Невоспитанный, наглый ребенок. Лезет не в свое дело" – это лишь часть критических комментариев.

A post shared by Давай Поженимся! (@_davay_pozhenimsya_) on Oct 18, 2017 at 2:37am PDT

В итоге Анастасия вместе с отцом записала полуторачасовой ролик, в котором призвала создателей шоу выложить в интернет полную версию программы, а не только те фрагменты, которые выставляют ее в негативном свете. "Эта программа построена на лжи и оскорблениях людей ведущими программы, они создают атмосферу ненависти и очерняют гостей", – заявила девочка.

Анастасия рассказала, что Лариса Гузеева и эксперты оскорбляли ее и унижали в течение двух часов, передает URA.RU. "А в чем я виновата? Я просто пришла поддержать своего отца", – в свое оправдание сказала девочка. Отметим, что под видео отец с дочерью отметили всех, кто мог бы их поддержать: от официальных аккаунтов Госдумы и Первого канала до популярного блогера Саши Спилберг. Однако пока на призыв помочь в борьбе с травлей не откликнулся никто, кроме родных и друзей.