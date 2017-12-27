Обрати внимание! Эта ежедневная привычка провоцирует рак, ожирение и приводит к слепоте

Сегодня жизнь совсем не простая: каждый день мы сталкиваемся с новым, берем крутые вершины и осваиваем доселе невообразимые гаджеты. Казалось бы, вот оно, будущее… А что оно нам несет? Электронные устройства воруют наш сон, вызывая расстройства нервной системы и неизлечимые проблемы со здоровьем.

«Так Просто!» рассказывает, почему гормон сна мелатонин — источник долгой и здоровой жизни и зачем нужно поддерживать продукцию этого гормона.

Гормон сна

Как и большинство, ты наверняка любишь посмотреть в смартфон, ноутбук или электронную книгу перед сном. Еще бы, ведь вечером в постели есть заветное время дочитать недочитанное, проверить почту или бесцельно полистать ленту Facebook.

Даже самые дисциплинированные из нас время от времени обнаруживают себя в постели со смартфоном в руке, и куда чаще — у подушки. Мало ли, вдруг важное сообщение или звонок…

Увы, уже не первый год многие исследования единогласно подтверждают, что использование гаджетов перед сном имеет пагубные последствия для сна и для здоровья организма в целом.

Как оказалось, все эти новомодные современные устройства излучают особый тип света, который способен нарушать биологические ритмы. Воздействие искусственного света синей части спектра в ночное время суток подавляет выработку мелатонина— гормона сна, отвечающего за циркадные ритмы.

«Выработка мелатонина мозгом происходит ночью, в темноте. Именно этот гормон сообщает телу о наступлении ночи. В течение суток мелатонин подает сигналы о том, что пора ложиться спать, и готовит тело к переходу от дневного режима к ночному», — рассказывает доктор Мариана Фигуэйро.

Синий же свет выработку мелатонина подавляет, убеждая мозг, что время вовсе не ночное, а дневное. «Нарушение продукции мелатонина происходит в результате нерегулярного воздействия светлых и темных образов или воздействия света в самый неподходящий момент, что может привести к нарушению циркадного ритма. Отсюда плохой сон и плохая работоспособность», — объясняет Фигуэйро.

Если такие недобросовестные отношения с гаджетами продолжаются в течение многих лет, последствия могут быть куда серьезнее: увеличивается предрасположенность к диабету, откуда ни возьмись появляется лишний вес, сердечно-сосудистые заболевания и даже рак.

«Я не говорю, что свет, исходящий от экранов современных гаджетов, вызывает рак. Это слишком сильное заявление. Но поверьте, всем нам стоит лучше высыпаться и пореже сбивать циркадные ритмы», — говорит доктор Мариана Фигуэйро.