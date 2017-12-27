Табаков перестал узнавать родных

Худрук МХТ им. Чехова Олег Табаков находится в сознании, однако, как пишут "Известия", практически никого не узнает. С ним постоянно находится жена Марина Зудина, но Табаков не понимает, кто это. Врачи опасаются делать какие-либо прогнозы, поскольку организм 82-летнего артиста ослаблен болезнью.

Точной информации о том, что за болезнь поразила актера, нет. Пресса писала о том, что у него произошло нагноение в зубном имплантате. Затем появилась информация, что ему сделана трахеотомия - отверстие в горле, куда вставлена канюля для лучшей вентиляции легких. Сообщалось даже, что у Табакова сепсис и "синдром глубокого оглушения".

Иосиф Кобзон высказался о состоянии Табакова туманно: "Валя Гафт и Олег Табаков серьезно больны, и мне хочется и им, и всем, кто подвержен болезни, пожелать скорейшего выздоровления".