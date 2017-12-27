Для тяжелобольного Табакова вызвали врачей из Европы

Об этом сообщил вице-мэр Москвы Леонид Печатников. "Состояние худрука МХТ им. Чехова накануне действительно ухудшилось, но он не в коме, а находится в сознании", – цитирует его "Московский Комсомолец".

По словам Печатникова, врачи прилагают все усилия, чтобы спасти Олега Табакова, передает Дни.ру. Им занимаются лучшие специалисты, в том числе иностранные. Как компетентно передает издание, не так давно в Первую градскую, где уже месяц находится прославленный артист, приезжали специалисты из Германии. Ознакомившись с ходом лечения, они подтвердили, что все действия отечественных медиков верные.

Напомним, информация о здоровье Олега Табакова долгое время была противоречивой. Так, сын Антон утверждал, что у актера воспаление легких, а младший наследник Павел говорил, что отец – на плановом лечении в стоматологической клинике.