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Узнай, насколько точным был прогноз Илоны Калдре на 2017 год!

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Илона Калдре. | ФОТО: TV3

Год назад ясновидящая Илона Калдре предсказала, какой год ждет жителей Эстонии...

В начале года Илона говорила: "Красный Петух с помощью очищающего пламени прогонит все плохое и наполнит мир новым и неизведанным. Прогноз для Эстонии, Украины, Европы... Дональд Трамп - джин, которого не вернуть в бутылку. Ангела Меркель будет пожинать плоды своих решений и действий".

В конце 2016 года Илона сказала журналу Kroonika, что в следующем году жителей Эстонии ожидают нешуточные любовные страсти. Люди, по словам экстрасенса, буквально будут терять головы от внезапных чувств, что может поставить под угрозу некоторые браки.

С первого взгляда на один только эстонский бомонд можно заключить, что предсказание ясновидящей оказалось удивительно точным. 2017 год был богат не только на секс-скандалы и громкие разводы, но и на новые пары, которые мы даже не могли себе представить.

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