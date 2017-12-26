Вот какая история стоит за каждой датой рождения, включая вашу

Сначала определитесь, к какому номеру вы принадлежите:

Люди, родившиеся 1, 10, 19 и 28 числа любого месяца, имеют номер 1.

Люди, родившиеся 2, 11, 20 и 29 числа любого месяца, имеют номер 2.

Люди, родившиеся 3, 12, 21 и 30 числа любого месяца, имеют номер 3.

Люди, родившиеся 4, 13, 22 и 31 числа любого месяца, имеют номер 4.

Люди, родившиеся 5, 14 и 23 числа любого месяца, имеют номер 5.

Люди, родившиеся 6, 15 и 24 числа любого месяца, имеют номер 6.

Люди, родившиеся 7, 16 и 25 числа любого месяца, имеют номер 7.

Люди, родившиеся 8, 17, и 26 числа любого месяца, имеют номер 8.

Люди, родившиеся 9, 18 и 27 числа любого месяца, имеют номер 9.

Номер 1

Вы умный, забавный, упрямый, честный, трудолюбивый, добрый, раздражительный, дружелюбный и ревнивый человек. Вы, как правило, являетесь душой компании, и вам это нравится. Вы очень уверенны в себе и независимы. Влюбитесь, скорее всего, в молодом возрасте, поженитесь - в более зрелом.

Вы не переносите людей, мнение которых отличается от вашего, мстите своим врагам. Вам нравится тратить деньги, вас ждут прекрасные карьерные перспективы. У вас есть множество талантов, которые можно использовать в любой сфере деятельности.

Вас всегда будут стараться сбить с верного пути. Вы будете чувствовать зависть со стороны других. Ваша семейная жизнь будет удачной, дети будут радовать вас своими успехами и достижениями, пишет Lifter.

Вам подходят люди, родившиеся 4, 6, 8 числа, менее удачный вариант - 3, 5, 7.

Номер 2

Вы - мечтатель, ваше поведение может быть непредсказуемым. Вы отличаетесь неуверенностью в себе. Вам сложно бывает принять решение, сделать выбор. У вас отличное чувство юмора, острый ум.

Вы эмоциональные, но одновременно раздражительные и изменчивые. Ваш партнер должен проявить к вам все понимание и нежность, на которые способен. У вас есть сильная интуиция.

Вы обладаете художественным талантом и красноречивостью. Выбирайте творческую профессию: поэт, писатель и др. В поисках подходящего человека вы свернете горы.

Ради семьи вы готовы на все - даже пожертвовать собственной жизнью. Ведь несмотря на нежность характера, в нужный момент вы готовы проявить силу.

Вам подходят люди, родившиеся 2, 5, 9 числа.

Номер 3

Вы склонны к религиозности, часто бесчувственны и эгоистичны. Вы любите взбираться вверх, покорять новые вершины. Вы очень способный и творческий человек.

Любите, когда вам льстят. С другой стороны, вы можете быть рассеянным, суетливым, легкомысленным и капризным человеком.

Вы много работаете, чтобы достичь своих целей, всегда и во всем делаете все, что от вас зависит. В зрелом возрасте вы требуете послушания от молодых, ведь сами уважительно относитесь к старшим.

Вам подходят люди, родившиеся 6 и 9 числа, менее удачный вариант - 1, 3, 5.

Номер 4

Вам присуща жесткость, грубость и статичность. Вы очень трудолюбивый человек, ваш труд приносит невероятную пользу не только вам, но и обществу в целом.

Характер у мужчин может быть отталкивающим и немного заносчивым. С другой стороны, они любят помогать окружающим. Им грозит одиночество, несмотря на то, что они любят проводить время в компании девушек.