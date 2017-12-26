Вот какая история стоит за каждой датой рождения, включая вашу

Узнайте, на какие черты характера, природные наклонности указывает число вашего рождения!
Сначала определитесь, к какому номеру вы принадлежите:
- Люди, родившиеся 1, 10, 19 и 28 числа любого месяца, имеют номер 1.
- Люди, родившиеся 2, 11, 20 и 29 числа любого месяца, имеют номер 2.
- Люди, родившиеся 3, 12, 21 и 30 числа любого месяца, имеют номер 3.
- Люди, родившиеся 4, 13, 22 и 31 числа любого месяца, имеют номер 4.
- Люди, родившиеся 5, 14 и 23 числа любого месяца, имеют номер 5.
- Люди, родившиеся 6, 15 и 24 числа любого месяца, имеют номер 6.
- Люди, родившиеся 7, 16 и 25 числа любого месяца, имеют номер 7.
- Люди, родившиеся 8, 17, и 26 числа любого месяца, имеют номер 8.
- Люди, родившиеся 9, 18 и 27 числа любого месяца, имеют номер 9.
Номер 1
Вы умный, забавный, упрямый, честный, трудолюбивый, добрый, раздражительный, дружелюбный и ревнивый человек. Вы, как правило, являетесь душой компании, и вам это нравится. Вы очень уверенны в себе и независимы. Влюбитесь, скорее всего, в молодом возрасте, поженитесь - в более зрелом.
Вы не переносите людей, мнение которых отличается от вашего, мстите своим врагам. Вам нравится тратить деньги, вас ждут прекрасные карьерные перспективы. У вас есть множество талантов, которые можно использовать в любой сфере деятельности.
Вас всегда будут стараться сбить с верного пути. Вы будете чувствовать зависть со стороны других. Ваша семейная жизнь будет удачной, дети будут радовать вас своими успехами и достижениями, пишет Lifter.
Вам подходят люди, родившиеся 4, 6, 8 числа, менее удачный вариант - 3, 5, 7.
Номер 2
Вы - мечтатель, ваше поведение может быть непредсказуемым. Вы отличаетесь неуверенностью в себе. Вам сложно бывает принять решение, сделать выбор. У вас отличное чувство юмора, острый ум.
Вы эмоциональные, но одновременно раздражительные и изменчивые. Ваш партнер должен проявить к вам все понимание и нежность, на которые способен. У вас есть сильная интуиция.
Вы обладаете художественным талантом и красноречивостью. Выбирайте творческую профессию: поэт, писатель и др. В поисках подходящего человека вы свернете горы.
Ради семьи вы готовы на все - даже пожертвовать собственной жизнью. Ведь несмотря на нежность характера, в нужный момент вы готовы проявить силу.
Вам подходят люди, родившиеся 2, 5, 9 числа.
Номер 3
Вы склонны к религиозности, часто бесчувственны и эгоистичны. Вы любите взбираться вверх, покорять новые вершины. Вы очень способный и творческий человек.
Любите, когда вам льстят. С другой стороны, вы можете быть рассеянным, суетливым, легкомысленным и капризным человеком.
Вы много работаете, чтобы достичь своих целей, всегда и во всем делаете все, что от вас зависит. В зрелом возрасте вы требуете послушания от молодых, ведь сами уважительно относитесь к старшим.
Вам подходят люди, родившиеся 6 и 9 числа, менее удачный вариант - 1, 3, 5.
Номер 4
Вам присуща жесткость, грубость и статичность. Вы очень трудолюбивый человек, ваш труд приносит невероятную пользу не только вам, но и обществу в целом.
Характер у мужчин может быть отталкивающим и немного заносчивым. С другой стороны, они любят помогать окружающим. Им грозит одиночество, несмотря на то, что они любят проводить время в компании девушек.
Женщины очень артистичны, но им следует тратить меньше денег. Четверки склонны влюбляться в людей, которые намного моложе их самих. Такая связь может закончиться большим разочарованием.
Выбор карьеры повлияет на ваше будущее. Вы должны быть осторожны: не позволяйте другим пользоваться вашей добротой. В отношениях вы проявляете настойчивость, терпеливость и старомодность.
Вам подходят люди, родившиеся 1 и 8 числа, менее удачные варианты - 5, 6, 7.
Номер 5
Вы пользуетесь популярностью, умеете влиять на людей, мастерски владеете словом. Вы переполнены идеями. Но вам бывает сложно определиться, что вы будете делать в ближайшем будущем.
Решимость и уверенность в себе придаст вам сил. В бизнесе вы наверняка добьетесь успеха. К вам за помощью обращаются не только члены вашей семьи, но и знакомые.
Вы цените независимость и свободу, не любите, когда вас зажимают в тиски, пытаются контролировать. Вы сообразительны, обладаете магнетизмом и способностью быстро приспосабливаться к жизненным обстоятельствам.
Вы склонны к ревности, непостоянству, нетерпимости и тщеславию. Счастливой жизни вам позволят достичь оптимистичность и доброта.
Вам подходят люди, родившиеся 1, 2 и 9 числа, менее удачные варианты - 6 и 8.
Номер 6
Подъем по карьерной лестнице дается вам невероятно легко. Вы - настоящий профессионал своего дела, способный и честный человек. Вы не боитесь брать на себя ответственность.
У вас веселый нрав, вы любите искусство. Вы наверняка преуспеете в образовательной или управленческой сфере. Вы умеете завоевать популярность и авторитет. Другим номерам угнаться за вами бывает сложно.
Мужчины-шестерки окружены женщинами, имеют несколько парнерш. Девушки-шестерки наверняка выйдут замуж в молодом возрасте. В вашем доме царит атмосфера любви. Вы склонны к состраданию, боретесь за справедливость, любите комфорт.
Вам подходят люди, родившиеся 1, 6 и 9 числа, менее удачные варианты - 4 и 5.
Номер 7
Вы склонны к наукам, интеллектуальной деятельности, вдумчивый и в меру прагматичный человек. Ваше главное стремление - жить в мире и спокойствии.
У вас много талантов, вам присуща смелость и отвага. Однако тщеславие и стремление к власти могут вас испортить. Вы можете преуспеть в музыке, искусстве, актерской деятельности.
Очень цените родителей, ради них готовы отказаться от всего, что угодно. У вас есть проблемы в семейной жизни. Страдаете из-за постоянного чувства беспокойства и неудовлетворенности.
Не соглашайтесь на первого встречного, ищите свой идеал, и обязательного его найдете! Вы рождены для любви, творческой самореализации, для того, чтобы внести свой вклад в этот мир.
Вам подходят люди, родившиеся 2 числа, менее удачные варианты - 1 и 4.
Номер 8
Вы очень добрый человек, который не желает никому зла. Ваши лучшие черты: щедрость, альтруизм, стремление к познанию, неподкупность, организованность.
Возможно, в молодости вы пережили смерть одного из родителей или у вас было нищее детство. Это привело к тому, что вы не получили надлежащего образования. Но у вас есть прирожденная практичность и сообразительность.
В жизни вас ожидают испытания и страдания. Друзей у вас немного, им вы готовы помочь в любой ситуации. Жизнь преобразиться, когда вы поженитесь или выйдете замуж.
Вы очень дисциплинированный человек, мужественный, сильный и настойчивый. Эти черты характера помогут вам достичь успеха.
Вам подходят люди, родившиеся 1, 4 и 8 числа, менее удачные варианты - 5.
Номер 9
Вы щедрый человек, вам нравится быть покровителем. Долго злиться и обижаться вы не можете, легко прощаете, умеете любить. Вам стоит остерегаться эгоизма и самоуверенности.
Вы ставите цели и добиваетесь их, много для этого работаете. Окружающие уважают вас и преклоняются перед вашей мудростью. В детстве вы, вероятно, были очень непослушным ребенком.
Однако с возрастом стали намного спокойнее. Найти любовь вам будет сложно. Но семейная жизнь будет сложится удачно. Ваши лучшие качества: сострадательность, мудрость, терпеливость и гуманность.
Вы готовы помочь тому, кто вас об этом попросит. Люди считают вас образцом для подражания.
Вам подходят люди, родившиеся 3, 5, 6 числа, менее удачные варианты - 2.
Вы согласны с описанием характера по дате рождения? У вас все совпало?