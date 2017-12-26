Фото: Ким Кардашьян шокировала поклонников изменениями во внешности

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37-летняя Кардашян часто эпатирует публику неординарными нарядами и эффектными образами. В сентябре этого года она кардинально изменила цвет волос: из жгучей брюнетки она превратилась в платиновую блондинку.

"Я давно мечтала стать блондинкой. И наконец-то я смогла воплотить свою мечту в реальность. Знаю, многие уверены, что это просто новый парик, но это не так. Это мои настоящие волосы!" — заявила Ким.

Возможно, к переменам во внешности Ким подтолкнули проблемы в семейной жизни. Как утверждает таблоид Ace Showbiz, Кардашян и ее муж Канье Уэст не могут найти общий язык и близки к разводу.

Ким и Канье ожидают рождения от суррогатной матери третьего ребенка, который появится на свет уже в январе 2018 года. Однако вряд ли появление малыша на свет спасет брак пары. Как сообщают инсайдеры издания, Кардашян твердо решила уйти от мужа и сразу после рождения дочери собирается подать на развод.