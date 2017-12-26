Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
Sul ei ole kontot? Loo konto >
ЗвездыМузыкаЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Фото: Ким Кардашьян шокировала поклонников изменениями во внешности

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
ФОТО: Instagram/Instagram

Стилист Крис Эпплтон окрасил волосы Ким Кардашян в голубой цвет и выложил результат в "Инстаграм". На фото Ким позирует в светло-голубой куртке, серых брюках и коротком топе в цвет ее волос, пишет Лайф.

Смотри фото ЗДЕСЬ!

37-летняя Кардашян часто эпатирует публику неординарными нарядами и эффектными образами. В сентябре этого года она кардинально изменила цвет волос: из жгучей брюнетки она превратилась в платиновую блондинку.

"Я давно мечтала стать блондинкой. И наконец-то я смогла воплотить свою мечту в реальность. Знаю, многие уверены, что это просто новый парик, но это не так. Это мои настоящие волосы!" — заявила Ким.

Возможно, к переменам во внешности Ким подтолкнули проблемы в семейной жизни. Как утверждает таблоид Ace Showbiz, Кардашян и ее муж Канье Уэст не могут найти общий язык и близки к разводу.

Ким и Канье ожидают рождения от суррогатной матери третьего ребенка, который появится на свет уже в январе 2018 года. Однако вряд ли появление малыша на свет спасет брак пары. Как сообщают инсайдеры издания, Кардашян твердо решила уйти от мужа и сразу после рождения дочери собирается подать на развод.

Наверх