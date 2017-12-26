Эстония в объективе: ТОП самых скандальных, шокирующих и ярких кадров 2017 года

Звезду эстонского телешоу зверски избили на автозаправке в Таллинне

В начале года все эстонские СМИ обсуждали неприятную ситуацию, произошедшую со звездой одного из самых скандальных телешоу на эстонском ТВ «Пробный брак» Лийзой. Вечером, сразу после финала конкурса Eesti Laul, Лийза и ее подруга решили немного развеяться. После посещения паба Kannu Kõrts в Таллинне Лийза вызвала такси и решила заехать на Statoil, чтобы купить еды. Однако в очереди возникла перепалка, которая закончилась дракой.

Участница телешоу «Prooviabielu» Лийза. | ФОТО: Erakogu

В итоге, Харьюский уездный суд приговорил к условному тюремному заключению Светлану и Андрея, которые обвинялись в избиении звезды эстонского телешоу Prooviabielu («Пробный брак») Лийзы.

ЦЕЛИКОМ ЧИТАЙ ЗДЕСЬ!

Не надо стесняться: фанаты Rammstein решили заняться сексом прямо на Певческом поле

Поздно вечером 11 июня на сцене таллиннского Певческого поля выступила легендарная немецкая рок-группа Rammstein. Не всем таллиннцам и гостям столицы хватило острых впечатлений. В редацию портала Limon.ee поступило видео от читатетя, который решил немного задержаться на Певческом поле после концерта.

Скандальная галерея: это не ваша дочка заснула в объятиях двух парней на Weekend Festival?

Фестиваль Weekend 2017 традиционно проходит в эстонском курортном городе Пярну. Поскольку жилья на этот период в городе на всех не хватает, тысячи людей ночуют в палаточном лагере. Там побывали папарацци и приготовили очень интересный материал...

СМОТРИ ГАЛЕРЕЮ ЗДЕСЬ!

Луиза и Таави Рыйвас идут под руку после скандальной вечеринки в Малайзии

Громкий скандал после поездки в Малайзию привел к отставке Таави Рыйваса с поста вице-спикера Рийгикогу. Его жена долго не выходила на связь с журналистами, но вчера вместе с супругом пришла в студию телевизионного шоу Михкеля Рауда «Kolmeraudne». По большей части говорил он, она сидела рядом и молчала.

СМОТРИ ГАЛЕРЕЮ ЗДЕСЬ!

Защищая новую возлюбленную, Танель Падар набросился на эстонского фотографа

На теннисном турнире в Saku Suurhall фотограф портала Elu24 выполнял редакционное задание – снимал собравшуюся публику. Внимание фотографа, разумеется, привлек и певец Танель Падар, который появился на мероприятии со своей новой возлюбленной.

ФОТО: Madis Sinivee

Для фотокорреспондента неприятной неожиданностью стал тот момент, когда известный эстонский певец атаковал его фотокамеру. По словам фотографа Elu24, в результате этих действий объектив камеры был поврежден. Получается, что популярный эстонский певец хоть и вышел в свет с новой возлюбленной, вовсе не хотел попасть в светскую хронику.

ФОТО: Madis Sinivee

«Падар схватил объектив и дернул за него. Затем риторически спросил, что я здесь делаю, и запретил это делать! Я объяснил, что я – профессиональный фотограф на этом мероприятии, но его это совсем не интересовало", - пожаловался фотокорреспондент.