2018 годстанет лучшим в вашей жизни, если вы сделаете эти десять вещей

Отпустите 2017 год

Простите себя, своих родителей, друзей и прошлых любовников. Отпустите тех, кто был с вами несправедлив. Отпустите вещи, которые вам не предназначались. Отпустите плохие воспоминания и сосредоточьтесь на том, чтобы создать хорошие в наступающем году. Отпустите 2017 год и поприветствуйте 2018-й.

Внесите изменения

2018 год не будет лучшим в вашей жизни, если вы не примете вещи такими, какими они являются. Вам необязательно пытаться изменить все, вам просто нужно направить свою энергию на то, что вы можете контролировать. В жизни уйма перспектив, и, теряя одну, вы получаете другую.

Будьте добры к другим

Вам не нужна причина быть доброй к кому-либо. Сделайте чей-то день лучше. Улыбнитесь незнакомцу. Делайте комплименты другим. Позвольте окружающим чувствовать себя хорошо в вашей компании. Предложите помощь и не ожидайте ничего взамен.

Определите свои приоритеты

Определите степень важности вещей, которые вам нужны и которые вы хотите, с кем вы видите будущее и на кого тратите свое время, что вам нравится, а что нет.

Знайте свои обязанности

Не ждите, пока другие сделают то, что вам нужно, потому что ваша жизнь зависит от вас. Оплатите свои счета. Позаботьтесь о своих вещах и себе.

Станьте физически активными

Выйдите из дома. Двигайтесь. Почувствуйте себя живыми. Сходите в спортзал, займитесь спортом, бегом, боксом, плаванием, танцами. Выберите физическую активность, которая вам нравится.

Совершайте ошибки

Не бойтесь ошибиться. Ошибки нужны для того, чтобы учиться на них и расти. Некоторые ошибки позволяют лучшим вещам случаться с вами, другие делают вас вами, а третьи заставляют осознать собственную ценность и возможности.

Живите сбалансированно

Овладейте искусством равновесия. Не ешьте больше, чем нужно, не слишком привязывайтесь к людям, но и не отдаляйтесь от них. Не отпускайте слишком рано и не держитесь слишком крепко. Не говорите слишком много, когда вам нужно слушать и не молчите, когда вам стоит говорить. Не соглашайтесь на страсть или любовь, соглашайтесь на оба этих чувства.

Выйдите из зоны комфорта

Загрузите ум новыми идеями, концепциями и способами ведения дел. Попробуйте что-то, что вы обычно не делаете. Почувствуйте страх, который усилит вашу уверенность в себе. Пойдите на риск, когда дело касается вашей любовной жизни. Удивляйте себя время от времени.

Измените жизнь кого-то

Вам не нужно давать кому-то миллион долларов, чтобы изменить его жизнь. Вы можете оказывать долгосрочное влияние на чью-то жизнь, просто будучи его другом. Вы можете изменить чью-то жизнь, показывая человеку, что такое настоящая любовь. Вы можете сделать чью-то жизнь другой, приняв его таким, какой он есть. В 2018 году вы можете изменить чью-то жизнь, начав сначала.