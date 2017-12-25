В утробе матери она поглотила своего близнеца и теперь выглядит необычно...

«Во мне я и мой близнец», — так говорит о себе Тейлор Мюль. Жительница Калифорнии — обладательница химеризма, состояния организма, при котором в нем соединяются клетки двух людей. Впервые Тейлор заметила, что она отличается от других, еще в раннем детстве, пишет woman.ru.

В раздевалке танцевальной студии она увидела, что только у нее одной посередине живота словно прочерчена линия, по разные стороны которой кожа была разного цвета.

A post shared by ᴛᴀʏʟᴏʀ ᴍᴜʜʟ (@taylormuhl) on Nov 15, 2017 at 2:57pm PST

Девочка рассказала об этом маме, которая отвела ее к врачу.

Медики посчитали, что это своеобразная родинка, но вскоре здоровье Мюль стало постепенно ухудшаться.

Оказалось, дело не только в пигментации. «Аутоиммунные проблемы начались, когда мне было десять лет: я постоянно болела. Кроме того, я была эмоционально нестабильна, а еще у меня были и до сих пор есть проблемы с желудком», — рассказала Тейлор журналистам.

После многочисленных консультаций со специалистами девочке наконец поставили диагноз химеризм.

Это редкое явление, когда в человеке сочетаются два набора генов из-за того, что он поглотил своего близнеца в утробе на ранних сроках беременности матери.

Внешне это никак не проявляется, кроме как разным цветом кожи на животе: Тейлор и ее близнеца. Зато на клеточном уровне обнаруживается масса аномалий. Мюль постоянно болеет из-за того, что клетки ее сестры постоянно атакуют ее собственные. Американка вынуждена пить лекарства, витамины, следовать специальной диете, заниматься спортом и вообще во многом себе отказывать. Тейлор признается, что даже при соблюдении такого режима ее здоровье все равно очень слабое.