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Десять опасных привычек за рулем, от которых точно следует избавиться

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Бензин. | ФОТО: Raivo Tiikmaa

Когда мы садимся за руль, то всегда найдется по крайней мере один водитель, который сможет вывести нас из себя, пишет Фабиоса.

Такие обычно подрезают, резко выворачивают, не включают поворотники и т. д. Но согласитесь, что иногда и мы сами совершаем подобные ошибки на дороге. Некоторые действия, многие из которых могут даже превратиться в привычки, совершенно недопустимы за рулем. Тем не менее всегда можно попытаться избавиться от них, ведь это может спасти вашу собственную жизнь, а также жизнь пассажиров, других водителей и пешеходов.

Мы собрали для вас список 10 наихудших привычек водителей. Некоторые из них совершают водители даже с многолетним опытом вождения. Но в этом вопросе не стоит оставлять все на волю случая. Нужно всегда быть внимательным и социально-ответственным во избежание дорожно-транспортных происшествий.

1. Не пристегиваете ремень безопасности

Пристегивание ремня безопасности должно быть первым, что вы делаете, когда садитесь в машину. Это простое действие может спасти вам жизнь. Превратите это в привычку. Со временем вы даже перестанете замечать, как вы будете делать это автоматически, не задумываясь.

2. Находясь за рулем машины с механической коробкой передач, вы держите руль обеими руками

Размещение правой руки на ручке переключения передач позволяет вовремя совершать необходимые маневры.

3. Едите и курите за рулем

При возникновении чрезвычайной ситуации эти отвлекающие факторы помешают водителю быстро среагировать.

4. Не соблюдаете дистанцию

Если вы держитесь слишком близко к впереди движущейся машине, то в случае внезапного торможения у вас не будет достаточно пространства, чтобы сбавить скорость. Таким образом, возрастает риск более серьезных последствий, если вы врежетесь в зад автомобиля.

5. Ускоряетесь на желтый цвет светофора

Иногда, увидев желтый цвет светофора, вместо того, чтобы снизить скорость, вы, наоборот, ускоряетесь. Задумайтесь, а вдруг пешеход именно в этот же самый момент решит успеть пересечь дорогу?

6. Разговариваете по телефону

Это одна из самых опасных привычек при вождении, которая ежегодно уносит тысячи жизней во всем мире. В случае крайней необходимости воспользуйтесь наушниками. Но лучше все же избегать и этого.

7. Не соблюдаете скоростной режим

При большой скорости машина становится менее контролируемой. Это может быть причиной катастрофы.

8. Не тормозите перед лежачими полицейскими

Эта привычка, помимо быстрого износа шин и повреждения подвески, приводит к разрушению вашего позвоночника.

9. Паркуетесь на тротуарах

Кроме того, что вес машины неравномерно распределяется по подвеске, вы, к тому же, занимаете место, предназначенное для прохода людей. Попробуйте поставить себя на их место. Вам бы это понравилось?

10. Привычка ездить с пустым баком

Многие ошибочно полагают, что это является способом экономии денег. Но не стоит забывать, что подобная эксплуатация сильно изнашивает двигатель, а новый стоит недешево.

Конечно, это далеко не все вредные привычки, встречающиеся у водителей, но наиболее распространенные из них. Помните, что вы на дороге не одни. Позаботьтесь о своей жизни и о жизни окружающих. Будьте ответственны!

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