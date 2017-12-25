Десять опасных привычек за рулем, от которых точно следует избавиться

Такие обычно подрезают, резко выворачивают, не включают поворотники и т. д. Но согласитесь, что иногда и мы сами совершаем подобные ошибки на дороге. Некоторые действия, многие из которых могут даже превратиться в привычки, совершенно недопустимы за рулем. Тем не менее всегда можно попытаться избавиться от них, ведь это может спасти вашу собственную жизнь, а также жизнь пассажиров, других водителей и пешеходов.

Мы собрали для вас список 10 наихудших привычек водителей. Некоторые из них совершают водители даже с многолетним опытом вождения. Но в этом вопросе не стоит оставлять все на волю случая. Нужно всегда быть внимательным и социально-ответственным во избежание дорожно-транспортных происшествий.

1. Не пристегиваете ремень безопасности

Пристегивание ремня безопасности должно быть первым, что вы делаете, когда садитесь в машину. Это простое действие может спасти вам жизнь. Превратите это в привычку. Со временем вы даже перестанете замечать, как вы будете делать это автоматически, не задумываясь.

2. Находясь за рулем машины с механической коробкой передач, вы держите руль обеими руками

Размещение правой руки на ручке переключения передач позволяет вовремя совершать необходимые маневры.

3. Едите и курите за рулем

При возникновении чрезвычайной ситуации эти отвлекающие факторы помешают водителю быстро среагировать.

4. Не соблюдаете дистанцию

Если вы держитесь слишком близко к впереди движущейся машине, то в случае внезапного торможения у вас не будет достаточно пространства, чтобы сбавить скорость. Таким образом, возрастает риск более серьезных последствий, если вы врежетесь в зад автомобиля.

5. Ускоряетесь на желтый цвет светофора

Иногда, увидев желтый цвет светофора, вместо того, чтобы снизить скорость, вы, наоборот, ускоряетесь. Задумайтесь, а вдруг пешеход именно в этот же самый момент решит успеть пересечь дорогу?

6. Разговариваете по телефону

Это одна из самых опасных привычек при вождении, которая ежегодно уносит тысячи жизней во всем мире. В случае крайней необходимости воспользуйтесь наушниками. Но лучше все же избегать и этого.

7. Не соблюдаете скоростной режим

При большой скорости машина становится менее контролируемой. Это может быть причиной катастрофы.

8. Не тормозите перед лежачими полицейскими

Эта привычка, помимо быстрого износа шин и повреждения подвески, приводит к разрушению вашего позвоночника.

9. Паркуетесь на тротуарах

Кроме того, что вес машины неравномерно распределяется по подвеске, вы, к тому же, занимаете место, предназначенное для прохода людей. Попробуйте поставить себя на их место. Вам бы это понравилось?

10. Привычка ездить с пустым баком

Многие ошибочно полагают, что это является способом экономии денег. Но не стоит забывать, что подобная эксплуатация сильно изнашивает двигатель, а новый стоит недешево.

Конечно, это далеко не все вредные привычки, встречающиеся у водителей, но наиболее распространенные из них. Помните, что вы на дороге не одни. Позаботьтесь о своей жизни и о жизни окружающих. Будьте ответственны!