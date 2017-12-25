Пот, чулки, паста. Как проходят съемки самого сексуального календаря

Эмили Ратаковски

"Я устала переживать о том, что подумают мужчины, если я надену короткую юбку или выложу сексуальное фото в "Инстаграм". Я хочу делать то, что хочу делать"

Кендалл Дженнер

"Когда тебя просят принять участие в съёмках для календаря, это очень лестно. Это и шанс продемонстрировать своё "я", и возможность весело провести время"

Тейлор Хилл

"Когда приходишь на съемочную площадку, не знаешь, что получится в итоге. Это возможность быть сексуальной, быть собой"

Барбара Палвин

"Рождественскую съемку для журнала Love я всегда жду не меньше самого Рождества. Никогда не знаешь, чем тебя удивят на этот раз"

Хейли Болдуин

"Обожаю заниматься в нижнем белье. А кто этого не любит?"

Стелла Максвелл

"Вы точно не увидите этот календарь в доме своих дедушки и бабушки"

Алексис Рэн

"Они любят экспериментировать с различными концептами. Это незабываемо"

Белла Хадид

"Мне нравится выбивать из шин все д*рьмо"

Кейт Аптон

"Люблю съемки, во время которых мне необязательно быть слишком серьезной"

Ирина Шейк

"Все это напоминает мне о том, как праздновали Рождество на Руси"