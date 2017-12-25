Пот, чулки, паста. Как проходят съемки самого сексуального календаря

Самые громкие имена модельного бизнеса приняли участие в съемках традиционного рождественского календаря для британского журнала Love. В этом году фотосессии проходят под девизом stay strong.
Эмили Ратаковски
"Я устала переживать о том, что подумают мужчины, если я надену короткую юбку или выложу сексуальное фото в "Инстаграм". Я хочу делать то, что хочу делать"
Кендалл Дженнер
"Когда тебя просят принять участие в съёмках для календаря, это очень лестно. Это и шанс продемонстрировать своё "я", и возможность весело провести время"
Тейлор Хилл
"Когда приходишь на съемочную площадку, не знаешь, что получится в итоге. Это возможность быть сексуальной, быть собой"
Барбара Палвин
"Рождественскую съемку для журнала Love я всегда жду не меньше самого Рождества. Никогда не знаешь, чем тебя удивят на этот раз"
Хейли Болдуин
"Обожаю заниматься в нижнем белье. А кто этого не любит?"
Стелла Максвелл
"Вы точно не увидите этот календарь в доме своих дедушки и бабушки"
Алексис Рэн
"Они любят экспериментировать с различными концептами. Это незабываемо"
Белла Хадид
"Мне нравится выбивать из шин все д*рьмо"
Кейт Аптон
"Люблю съемки, во время которых мне необязательно быть слишком серьезной"
Ирина Шейк
"Все это напоминает мне о том, как праздновали Рождество на Руси"