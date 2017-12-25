Праздник к нам приходит... Ваша натуральная елка, скорее всего, кишит клещами

Класс-то класс, но не когда волшебный лесной уголок оккупируют мерзкие незваные гости, предупреждает Лифтер со ссылкой на Little Things. И мы не имеем в виду дальних родственников — речь идет о насекомых.

Многие люди думают, что зимой насекомых не бывает, но это совсем не так. На улице им, конечно, холодно — именно поэтому они и ищут себе пристанище поуютнее. Более того, древесные насекомые от холодавпадают в спячку, как медведи. Но стоит им попасть в тёплое помещение, как они пробуждаются. Да и вообще, у насекомых есть неприятное свойство лезть отовсюду, даже из самых неожиданных мест.

Если у вас искусственное дерево, вам, пожалуй, нечего беспокоиться (хотя на всякий случай не помешает проверить), но если вы предпочитаете живой хвойный запах, лучше заранее научиться распознавать признаки инвазии.

Покупка ёлки — излюбленная традиция для многих семей, ведь так приятно иметь дома живое дерево!

Однако живое дерево часто поставляется с живыми обитателями…

ФОТО: Lifter

Чаще всего попадаются тли — крошечные черные или коричневые жучки.

Также встречаются червецы, короеды, сеноеды и клещи.

Виды насекомых, которые могут вам встретиться, зависят в основном от того, где вы живёте, и хотя они вряд ли принесут детишкам много-много радости, большинство из них безопасны.

Лучший способ проверить ёлку после покупки — потрясти ее, чтобы с нее посыпались спящие обитатели. Еще можно оставить елку в гараже на сутки, прежде чем заносить в дом. Не забудьте пропылесосить пол вокруг дерева, когда поставите его.

Ну и хорошая новость напоследок: живущим на елках насекомым дерево необходимо для выживания. Когда оно высохнет, они тоже умрут. Жестоко? Зато лучше нашествия жучков!

В общем, поделитесь этой статьёй с друзьями в преддверии новогодних праздников!