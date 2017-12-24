Дмитрий Комаров: «Хоть не летай в Европу, чтобы потом не расстраиваться и чтобы не было стыдно»

Дмитрий Комаров много путешествует. Он пример человека, которому удалось превратить увлечение в работу. Его авторскому проекту «Мир наизнанку» уже 7 лет и он до сих пор популярен.
Еще до его появления Комаров самостоятельно объездил более 20 стран. С высоты своего опыта ему не трудно сравнить и оценить менталитеты разных народностей, их уровень жизни, развитости и воспитанности.
Кажется, уже мало что его может поразить. Это должно быть что-то действительно стоящее внимания. Как, например, следующая история.
«Дело было сегодня утром. Аэропорт Мюнхен. Почти одновременно отправляются два рейса: МАУ в Киев и S7 в Москву. Очередь на паспортный контроль. Стоять минут 40. Но есть быстрая линия для людей с инвалидностью. И в нее почему-то ломятся очевидно молодые и здоровые люди, которых не подзывал пограничник. Догадываетесь, кто? Человек по 10 с каждого из этих двух рейсов я точно насчитал, пока час стоял в очереди.
Ну почему? Почему европейцу не приходит в голову так позориться? А в постсоветских мозгах такая примитивная хитрож...ость — норма. Вы часик постойте, а я "типа инвалид" пройду без очереди. Удостоверения подтверждающие не спрашивают, значит можно? Стыдно. Обидно. Мне вообще сегодня все утро стыдно и обидно. Встал рано и весь час-пик провел в мюнхенском трафике.
Велосипеды, как же их много и как все здорово организовано! Люди массово ездят на работу на великах, потому что знают, что их учитывают, уважают и они доедут живыми. Везут на велоколясках детей в садики.
Видел, как мама везла двойняшек в специальном двухместном велокресле, которое крепится спереди. Видел велоприцеп для ребенка. Такое на наших дорогах — смерть. На европейских — стиль жизни и свобода. Мюнхен я знаю плохо и пару раз спутал ряды. Но мне не сигналили и не кричали: "Урод, куда прешься? Понаехали!". Меня с улыбкой пропускали. Агрессия, эгоизм, привычка игнорировать правила и думать только о себе — все это у многих "постсоветских" в крови. В общем, менталитет. Пока он не изменится, дела не будет.
Все с удовольствием ругают президента и власть, списывая проблемы на них. "Страна у нас такая", - любят говорить многие. Друзья, страна — это ее граждане. Мы с вами. Да, с президентами нам жестко не везет.
Но глядя на то, как наши люди занимают места для инвалидов, не уступают места женщинам в транспорте и уродуют подъезды, в которых сами живут, а еще все время всем недовольны, я понимаю: никакое правительство страну не изменит, пока мы сами не изменимся. Надо начинать с себя.
Каждый раз после Европы мне грустно. Иногда начиная с самолета. Сегодняшний пример. Я всегда заранее регистрируюсь на рейс и выбираю место возле иллюминатора. Прихожу — занято. На наших рейсах такое часто. Вежливо прошу пересесть.
В ответ мне как бы с упреком указывают на место возле прохода с ремарочкой: "Так вот такое-же место, сидите тут, или вам именно у окна приспичило?". Узнаю наших.
Идя против правил, люди пытаются выставить идиотами других, а себя оправдать. В любой ситуации. Культура начитается с мелочей. Таких, как сесть на место, номер которого у тебя в билете, а не то, которое больше понравилось. С расчетом: "А может проконает".
Это так же просто, как чистить зубы, мыться каждый день и не носить одни носки по 3 дня, особенно в жару, заставляя людей в общественном транспорте зажимать нос и отходить в сторону.
Президент, парламент и материальное положение тут ни при чем. Не президент паркуется на газонах и мочится в лифтах. Не из-за бедности после пикника в парках и лесах люди оставляют мусорные кучи. Депутаты не мешают собрать мусор в пакет и унести с собой. Простите за эмоциональность и грубоватые выражения. Какая-то безнадега. Честно.
Хоть не летай в Европу чтобы потом не расстраиваться и чтобы не было стыдно. Такие мысли. А вот уже прилетел и несмотря ни на что понимаю, что обожаю свою страну. Только надо нам с вами как-то людей перевоспитывать. Не всех, но многих».
Такое вот откровение от Дмитрия Комарова. Согласен с его мнением? Может быть ты тоже много путешествовал и у тебя сложилось другое впечатление? Пиши нам свои рассуждения на этот счет в комментариях.