Дмитрий Комаров: «Хоть не летай в Европу, чтобы потом не расстраиваться и чтобы не было стыдно»

Еще до его появления Комаров самостоятельно объездил более 20 стран. С высоты своего опыта ему не трудно сравнить и оценить менталитеты разных народностей, их уровень жизни, развитости и воспитанности.

Кажется, уже мало что его может поразить. Это должно быть что-то действительно стоящее внимания. Как, например, следующая история.

A post shared by Дмитрий Комаров (@komarovmir) on Nov 24, 2017 at 6:00am PST

«Дело было сегодня утром. Аэропорт Мюнхен. Почти одновременно отправляются два рейса: МАУ в Киев и S7 в Москву. Очередь на паспортный контроль. Стоять минут 40. Но есть быстрая линия для людей с инвалидностью. И в нее почему-то ломятся очевидно молодые и здоровые люди, которых не подзывал пограничник. Догадываетесь, кто? Человек по 10 с каждого из этих двух рейсов я точно насчитал, пока час стоял в очереди.

A post shared by Дмитрий Комаров (@komarovmir) on Dec 6, 2017 at 9:31am PST

Ну почему? Почему европейцу не приходит в голову так позориться? А в постсоветских мозгах такая примитивная хитрож...ость — норма. Вы часик постойте, а я "типа инвалид" пройду без очереди. Удостоверения подтверждающие не спрашивают, значит можно? Стыдно. Обидно. Мне вообще сегодня все утро стыдно и обидно. Встал рано и весь час-пик провел в мюнхенском трафике.

Велосипеды, как же их много и как все здорово организовано! Люди массово ездят на работу на великах, потому что знают, что их учитывают, уважают и они доедут живыми. Везут на велоколясках детей в садики.

Видел, как мама везла двойняшек в специальном двухместном велокресле, которое крепится спереди. Видел велоприцеп для ребенка. Такое на наших дорогах — смерть. На европейских — стиль жизни и свобода. Мюнхен я знаю плохо и пару раз спутал ряды. Но мне не сигналили и не кричали: "Урод, куда прешься? Понаехали!". Меня с улыбкой пропускали. Агрессия, эгоизм, привычка игнорировать правила и думать только о себе — все это у многих "постсоветских" в крови. В общем, менталитет. Пока он не изменится, дела не будет.

Все с удовольствием ругают президента и власть, списывая проблемы на них. "Страна у нас такая", - любят говорить многие. Друзья, страна — это ее граждане. Мы с вами. Да, с президентами нам жестко не везет.

Но глядя на то, как наши люди занимают места для инвалидов, не уступают места женщинам в транспорте и уродуют подъезды, в которых сами живут, а еще все время всем недовольны, я понимаю: никакое правительство страну не изменит, пока мы сами не изменимся. Надо начинать с себя.

A post shared by Дмитрий Комаров (@komarovmir) on Dec 21, 2017 at 1:51pm PST

Каждый раз после Европы мне грустно. Иногда начиная с самолета. Сегодняшний пример. Я всегда заранее регистрируюсь на рейс и выбираю место возле иллюминатора. Прихожу — занято. На наших рейсах такое часто. Вежливо прошу пересесть.