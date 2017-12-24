Горько! Роза Сябитова выходит замуж в третий раз

Однако на днях знаменитая телесваха сообщила, что уже планирует пойти под венец с новым избранником, которого долго скрывала от поклонников.

В 2011 году Роза Сябитова пережила тяжелый развод со вторым мужем Юрием Андреевым, который, как выяснилось, ее избивал. С тех пор в личной жизни телесвахи наступило затишье. Не так давно ведущая программы «Давай поженимся!» признавалась, что уже не надеется познакомиться с мужчиной, который сможет покорить ее сердце.

По словам Розы, у нее довольно высокие требования к своему партнеру. Впрочем, на днях в СМИ появилась новость о том, что Сябитова выходит замуж в третий раз. Об этом телесваха сообщила в интервью изданию «Теленеделя».

«Ринат мой ровесник, ему так же, как и мне, 56-й год. Пусть Татарстан радуется, татарина нашла!

Познакомились два года назад, когда я приезжала на Кипр работать. У меня даже осталась наша совместная фотография.

Не думала, что эта история получит продолжение. Причем, внезапно», — рассказала Роза. Возлюбленный Сябитовой уже сделал ей предложение.

Кольцо телесваха выбрала себе сама.

«Вариант просто шоколадный — ровесник, не бедный, со своей недвижимостью. И Кипр мне очень нравится», — заявила ведущая «Давай поженимся!». Роза призналась, что пока не хочет раскрывать всех подробностей будущего торжества из-за суеверия.