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Фото: Гузеева нарвалась на критику из-за снимка красавицы-дочки

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Лариса Гузеева | ФОТО: Scanpix

Накануне новогодних праздников Лариса Гузеева решила подзаработать и разместила на своей странице в Instagram рекламный снимок. На фото дочь ведущей "Давай поженимся" Леля поедает черную икру, пишет Дни.ру.

На снимке изящная девушка в элегантном платье подносит ко рту деликатес. Перед ней на столе баночка икры и маленькие канапе из перепелиных яиц и дорогостоящего рыбного продукта.

"Любимой дочери в канун любимого Праздника", – подписала кадр телеведущая (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим. ред.).

Однако поклонников Гузеевой фотография возмутила. Народ недоумевает, зачем Лариса публикует такие кадры, когда в России только единицы могут себе позволить купить этот деликатес.

"Кто ее может себе позволить ЕДИНИЦЫ!!! И вопрос зачем выкладывать фото? Я вообще никак отношусь к любой икре, я к ней равнодушна, а многие нет", "Счастливчики, могут себе позволить есть черную икру, а нам только что и остается так довольствоваться минтаевой", "Все шикарно Лариса, но не для народа. Многие не поймут, ведь для большинства Вы вся такая своя. Извините", – написали поклонники Гузеевой в комментариях к фото.

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