Доброе утро! Узнай, чем тебя порадует 24 декабря в свежем гороскопе

Вполне удачным будет сотрудничество, если и к себе, и к своим союзникам предъявлять разумные требования; чрезмерная снисходительность, как и повышенная критичность, не принесет ничего хорошего. Эмоциональный фон нестабилен, в отдельные моменты его напряженность будет очень высокой. Тем не менее, избежать конфликтов с окружающими можно, если отложить выяснения отношений и обсуждение болезненных вопросов. Не исключено появление новых романтических увлечений, но вряд ли они скоро перерастут в серьезные связи – вероятнее всего, дальше кокетства и флирта дело не зайдет.

Овен

Успехи Овнов будут довольно скромными, день принесет представителям данного знака довольно неприятные моменты. Вас ожидает немало ситуаций, связанных с высокой напряженностью эмоционального фона; сохранять спокойствие будет трудно, но необдуманные поступки лишь усугубят положение, пишет Дворец. Сейчас не самый подходящий момент для того, чтобы обсуждать свои проблемы с близкими, просить совета у членов семьи – окружающим трудно понять вас, и найти общий язык практически невозможно. Хотя в сфере романтических отношений картина складывается вполне благоприятная, вы настойчиво стремитесь к переменам и не соглашаетесь на компромиссы, которые предлагает любимый человек. Дело может закончиться ссорой, если вы вовремя не измените тактику.

Телец

Этот день хорош для достижения ранее поставленных целей, воплощения в жизнь давних планов и реализации смелых идей. Стремление к ярким впечатлениям и новаторский подход руководят вашими поступками как в профессиональной, так и в личной сфере. В этот день будет легко найти единомышленников и новых друзей, возможно начало романтических отношений. Влюбленные Тельцы не упустят благоприятный момент для того, чтобы признаться в своих чувствах. Нежелательно посещение многолюдных мест, формальных торжественных мероприятий. Стоит проявить внимание к родственникам, особенно представителям старшего возраста – ваша замкнутость может быть ими неправильно истолкована.

Близнецы

День будет благоприятным для тех, кто легко увлекается новыми идеями, готов к участию в смелых проектах и переменам в отношениях с окружающими. Сотрудничество даже с проверенными партнерами оказывается делом нелегким, поскольку ваши поступки и высказывания не всегда истолковываются ими правильно; но, если вы будете терпеливы и последовательны, ситуацию удастся направить в нужное русло. Возможны разногласия в семье, споры с родственниками. Неудачный эксперимент с имиджем всерьез испортит настроение юным представителям знака. Романтические увлечения возможны у тех, кто находится в поездках или общается с иностранцами.

Рак

Деловые перспективы очень хороши. Появляется возможность довести до конца все ранее начатые дела, приступить к новым, интересным проектам. Несколько ухудшает ситуацию нездоровая конкуренция на работе, растущая активность недоброжелателей; вам придется воспользоваться нестандартными методами для того, чтобы одержать над ними верх. Вероятны удачные сделки, не исключено заключение договоров, которые в отдаленном будущем принесут прибыль. Воздержитесь от поездок; те, кто находится вдали от дома, сегодня должны быть особенно осторожны и внимательны. Соблазнов будет немало, но следует помнить о том, что легкомысленное увлечение может разрушить отношения, которые вам по-настоящему дороги.