Галерея: похорошевшие таллиннки показали изменившиеся фигуры в белье
23 декабря 2017 г., 12:21
В минувшее воскресенье в таллиннском ресторане Gloria на гала-вечере назвали имена победительниц проекта FitModel, участницы которого за определенный период времени должны были изменить свои фигуры к лучшему.
Все участницы тренировались в течение 10 недель, а также придерживались индивидуального плана питания. У каждой из них была своя цель, которой стоило достичь, а победительницами в итоге стали Джамиля Мирзоева, похудевшая на 8 килограммов и Пилле Лийна Зыбин, которой удалось избавиться от 7 килограммов лишнего веса!
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