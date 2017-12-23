Галерея: похорошевшие таллиннки показали изменившиеся фигуры в белье

Все участницы тренировались в течение 10 недель, а также придерживались индивидуального плана питания. У каждой из них была своя цель, которой стоило достичь, а победительницами в итоге стали Джамиля Мирзоева, похудевшая на 8 килограммов и Пилле Лийна Зыбин, которой удалось избавиться от 7 килограммов лишнего веса!

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