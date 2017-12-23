Вот как нужно провести этот день: читай гороскоп на 23 декабря!

При заключении сделок полагайтесь на собственный опыт и интуицию, к советам со стороны относитесь скептически, как и к заманчивым обещаниям. Этот день хорош для людей семейных, а также тех, кто имеет сложившийся круг общения и не стремится к новым знакомствам. Не стоит ставить крест на отношениях, которые складываются не так, как вам хотелось бы: то, что любые разногласия кажутся непреодолимыми, а ошибки партнера – непростительными, является следствием влияние звездных тенденций и не совсем соответствует реальному положению вещей.

Овен

Разногласия с коллегами и руководством помешают реализации планов и решению задач, стоящих перед вами. Несмотря на это, вы сохраняете уверенность в себе и продолжаете движение в избранном направлении; можно не сомневаться в том, что под вашим напором не устоит ни одно препятствие, сколь бы серьезно оно ни было. Складывается благоприятная ситуация для решения финансовых проблем, вероятно появление нового источника доходов. Вами руководит стремление к спокойствию и гармонии в личных отношениях, вы склонны откладывать даже те перемены, необходимость которых давно назрела. Сейчас можно позволить себе не проявлять инициативы и наслаждаться заботой близких людей.

Телец

День будет весьма сложным. Стоит набраться терпения и ко всем неприятностям относиться философски: чем больше вы будете нервничать, тем более неблагоприятной станет ситуация. Трудности профессионального характера преодолимы, но всерьез рассчитывать вы можете только на собственные силы; хотя ваши союзники и многочисленны, возможности их ограничены. Решение некоторых проблем потребует серьезных расходов. Личные отношения складываются не лучшим образом, велика вероятность ссор, взаимных обид, которые не скоро будут забыты. Нежелательны поездки, активные развлечения могут нанести ущерб здоровью. Вы поступите разумно, если не станете испытывать свой организм на прочность.

Близнецы

Проявления безответственности и легкомыслия недопустимы; сегодня вы должны быть особенно серьезны, если не хотите осложнить себе жизнь и самостоятельно положить начало отнюдь не белой полосе. Чрезвычайно важно как с профессиональной, так и с личной точки зрения, сохранить безупречную репутацию и авторитет в глазах окружающих. Избегайте чрезмерных расходов, связанных с развлечениями или удовлетворением мимолетных капризов – деньгам найдется лучшее применение. Очень осторожными должны быть те, кто собирается провести день в разъездах или планирует встречи с малознакомыми людьми. Защищайте свои интересы, но не нарушайте общепринятых правил поведения: пренебрежение формальностями может положить начало конфликту.

Рак

Беспокойный день. На смену решенным проблемам и достигнутым целям приходят новые, и у вас просто нет времени передохнуть, оценить свои достижения, проанализировать ошибки. Очень трудно проявить гибкость, даже если ситуация требует этого, отказаться от своих заблуждений, изменить привычной образ действий. К счастью, у вас есть хорошие советчики и надежные помощники; прислушивайтесь к ним, и вы узнаете, как обойти ловушки, расставленные на вашем пути. Не лучшим образом складываются отношения с любимым человеком; время, проведенное вместе, вряд ли оставит приятное впечатление. Не гонитесь за острыми ощущениями, будьте осторожны и благоразумны – это самый надежный способ избежать неприятностей.