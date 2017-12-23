Вот как нужно провести этот день: читай гороскоп на 23 декабря!

Значительных успехов смогут добиться те, кто опирается на надежных помощников и союзников. Сейчас не время формировать команду, лучше иметь дело с проверенными партнерами или коллективом, внутри которого давно сложились отношения, основанные на взаимном уважении и лояльности друг к другу, пишет Дворец.
При заключении сделок полагайтесь на собственный опыт и интуицию, к советам со стороны относитесь скептически, как и к заманчивым обещаниям. Этот день хорош для людей семейных, а также тех, кто имеет сложившийся круг общения и не стремится к новым знакомствам. Не стоит ставить крест на отношениях, которые складываются не так, как вам хотелось бы: то, что любые разногласия кажутся непреодолимыми, а ошибки партнера – непростительными, является следствием влияние звездных тенденций и не совсем соответствует реальному положению вещей.
Овен
Разногласия с коллегами и руководством помешают реализации планов и решению задач, стоящих перед вами. Несмотря на это, вы сохраняете уверенность в себе и продолжаете движение в избранном направлении; можно не сомневаться в том, что под вашим напором не устоит ни одно препятствие, сколь бы серьезно оно ни было. Складывается благоприятная ситуация для решения финансовых проблем, вероятно появление нового источника доходов. Вами руководит стремление к спокойствию и гармонии в личных отношениях, вы склонны откладывать даже те перемены, необходимость которых давно назрела. Сейчас можно позволить себе не проявлять инициативы и наслаждаться заботой близких людей.
Телец
День будет весьма сложным. Стоит набраться терпения и ко всем неприятностям относиться философски: чем больше вы будете нервничать, тем более неблагоприятной станет ситуация. Трудности профессионального характера преодолимы, но всерьез рассчитывать вы можете только на собственные силы; хотя ваши союзники и многочисленны, возможности их ограничены. Решение некоторых проблем потребует серьезных расходов. Личные отношения складываются не лучшим образом, велика вероятность ссор, взаимных обид, которые не скоро будут забыты. Нежелательны поездки, активные развлечения могут нанести ущерб здоровью. Вы поступите разумно, если не станете испытывать свой организм на прочность.
Близнецы
Проявления безответственности и легкомыслия недопустимы; сегодня вы должны быть особенно серьезны, если не хотите осложнить себе жизнь и самостоятельно положить начало отнюдь не белой полосе. Чрезвычайно важно как с профессиональной, так и с личной точки зрения, сохранить безупречную репутацию и авторитет в глазах окружающих. Избегайте чрезмерных расходов, связанных с развлечениями или удовлетворением мимолетных капризов – деньгам найдется лучшее применение. Очень осторожными должны быть те, кто собирается провести день в разъездах или планирует встречи с малознакомыми людьми. Защищайте свои интересы, но не нарушайте общепринятых правил поведения: пренебрежение формальностями может положить начало конфликту.
Рак
Беспокойный день. На смену решенным проблемам и достигнутым целям приходят новые, и у вас просто нет времени передохнуть, оценить свои достижения, проанализировать ошибки. Очень трудно проявить гибкость, даже если ситуация требует этого, отказаться от своих заблуждений, изменить привычной образ действий. К счастью, у вас есть хорошие советчики и надежные помощники; прислушивайтесь к ним, и вы узнаете, как обойти ловушки, расставленные на вашем пути. Не лучшим образом складываются отношения с любимым человеком; время, проведенное вместе, вряд ли оставит приятное впечатление. Не гонитесь за острыми ощущениями, будьте осторожны и благоразумны – это самый надежный способ избежать неприятностей.
Лев
День утомительный, непростой и при этом довольно скучный. Вас ждет много однообразных дел; решение повседневных проблем займет больше времени, чем обычно. Не порадует и состояние финансовых дел – расходы велики, и сокращение их не представляется возможным, ожидаемые же денежные поступления откладываются. В такой ситуации вы можете рассчитывать только на помощь действительно близких людей, но беда в том, что свойственная вам сегодня раздражительность может испортить отношения с ними. В романтической сфере тоже отнюдь не все гладко. На смену нежности и доверию партнеру приходят ревность и собственнические инстинкты, а также желание поступать по-своему во что бы то ни стало. Жаль, что вы не можете увидеть себя со стороны – это помогло бы избежать многих недоразумений.
Дева
Очень много сил отнимет решение бытовых и профессиональных проблем. Вам сложно правильно расставить приоритеты, поскольку приходится учитывать не только собственные интересы, но и желания окружающих. Любые проявления эгоизма могут привести к серьезным проблемам в деловых и личных отношениях, спровоцировать конфликты и волну взаимных упреков. В вопросах финансов вы чувствуете себя вполне уверенно, верные решения принимаются своевременно и быстро воплощаются в жизнь. Не стоит вы этот день отправляться в долгие, опасные и утомительные поездки, посещать места, где собираются сомнительные особы. Риск нужно свести к минимуму, а свое здоровье – поберечь. Здравый смысл чрезвычайно важен во всех сферах жизни.
Весы
День подведения итого и получения вознаграждения за ранее проделанную работу. Напомнят о себе люди, которым вы некогда оказали услуги, а также старые деловые партнеры, готовые предложить вам сотрудничество на новых, более выгодных условиях. Дружеские отношения становятся более прочными и доверительными, сегодня вы поймете, что в вашем окружении есть человек, которому можно без страха рассказать о своих сомнениях и тревогах. Вы склонны менять свои планы, не советуясь с родственниками и любимым человеком. Не всегда подобные решения будут встречены снисходительно; будьте готовы к упрекам и критике. К счастью, даже в сложных ситуациях вы не теряете контроля над собой, поэтому разногласия с близкими не будут иметь серьезных последствий.
Скорпион
Вы склонны переоценивать возможности окружающих и слишком многого ждать от тех, с кем имеете дело. Между тем, этот день хорош исключительно для развития равноправных отношений – любые попытки подчинить себе делового партнера или близкого человека, манипулировать им или использовать его в собственных целях обречены на провал. Не удастся и воспользоваться чужими ошибками, чтобы выдвинуться вперед, привлечь к себе внимание сильных мира сего. Романтические отношения тоже складываются не совсем так, как хотелось бы – возможны недоразумения, споры из-за пустяков. Будьте разборчивее в развлечениях, не навредите своему здоровью в погоне за новыми впечатлениями.
Стрелец
Удачным и приятным будет этот день для влюбленных. Появится возможность укрепить отношения, сказать друг другу самые важные слова, восстановить пошатнувшееся доверие. Гармоничными будут и отношения с родственниками, дети порадуют вас успехами, родители – проявят внимание и заботу. Не столь благоприятна ситуация, сложившаяся в сфере профессиональных интересов: приходится проявлять максимум изобретательности, чтобы не попасть в расставленные недоброжелателями ловушки. Избегайте посещения многолюдных мест – именно там вы можете встретить людей, с которыми вряд ли захотите иметь дело. Не исключены проблемы со здоровьем, недомогания, травмы.
Козерог
День, когда вы без труда достигнете поставленных целей как в профессиональной сфере, так и в личной жизни. Очень плодотворным и приятным будет сотрудничество; напомнят о себе старые деловые партнеры, способные многое сделать для вас, появятся новые – перспективные, изобретательные и готовые реализовать ваши идеи. Вероятно получение прибыли или вознаграждения за ранее проделанную работу. Воздержитесь от поездок, в особенности – далеких, связанных со сменой часового или климатического пояса. В компании друзей вы отлично проведете время, а вместе с членами семьи быстро решите бытовые вопросы. Проблем в отношениях с любимым человеком не возникнет, если вы не будете слишком болезненно реагировать на замечания, касающиеся вашей внешности.
Водолей
Сложный день. Перед вами открываются новые возможности, но для того, чтобы воспользоваться ими, нужно не только проявить изобретательность, но и отказаться от своих принципов. Вероятны ситуации, в которых придется сделать нелегкий выбор, совершить шаги, последствия которых коснутся не только вас, но и окружающих. Нежелательно тратить деньги на покупку вещей, которые не пригодятся вам в ближайшее время. Из-за обилия семейных дел, возможно, изменить свои планы, отложить запланированные развлечения. Не стоит расстраиваться: возможность приятно провести время все же представится. Возможна встреча со старыми знакомыми или человеком, которого вы когда-то очень любили.
Рыбы
Возможны проблемы в поездках, осложнения в отношениях с иногородними и иностранными деловыми партнерами. Ваши недоброжелатели активны, и придется приложить усилия, чтобы противостоять им. Вы будете скучать по старым друзьям, но встречу с ними придется отложить из-за неожиданно возникших дел и напомнивших о себе проблем. Профессиональные трудности будут легко преодолены теми, кто не боится отказываться от привычных методов. В личной сфере, напротив, очень полезна верность традициям. Не стоит рисковать существующими отношениями ради нового увлечения – оно быстро сойдет на нет. Необходимость выполнять данные ранее обещания окажется для вас неприятным сюрпризом.