Розыгрыш билетов! «Танцевальный рай» по случаю Нового года приготовил для вас невероятные сюрпризы!

С нового года на «ТАНЦЕВАЛЬНОМ РАЕ» всё по-новому!

СПЕШИТЕ! Билеты по особо выгодной цене – 15 евро в предварительной продаже в Piletilevi до 31 декабря - 15€ и VIP 29€, 1.01.-12.01. - 17€ и VIP 34€.

В СУББОТУ, 13 ЯНВАРЯ, в ночном клубе HOLLYWOOD любимая многими вечеринка - «ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ РАЙ - СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД».

В НОВОМУ ГОДУ всё по-новому:

новое место, новая выгодная цена, новая концепция - еще больше праздника;

Всю ночь 99 процентов русской музыки играют DJ BELL и DJ PETERSON!

Уникальная программа воздушных акробатов и топлес гоу-гоу из Санкт-Петербурга.

В эту особенную праздничную ночь вас ждут специальное новогоднее шоу-сюрприз из России, танцы и любимые новогодние песни в живом исполнении (Санкт-Петербург):

Дед Мороз и Снегурочка встретят гостей подарками, «Снежная Королева» Санкт-Петербургского Мюзик-Холла исполнит любимые праздничные хиты, новогодние феи развлекут гостей волнующими танцами, а нежные ангелы – воздушные акробаты, кружась в небе, достанут заветную звезду!

С первых минут вы окунетесь в праздничную, головокружительную атмосферу и… хорошее настроение не покинет больше вас!

Наступит время самых ярких впечатлений!

Лавина январского снега, хоровод вокруг праздничной ели, золотистые брызги шампанского, подарки и угощения, буйство красок, лучшая музыка и настоящее веселье – все это задор настоящего новогоднего праздника и атмосфера исполнения желаний!

Мы приглашаем вас отметить старый новый год с размахом русской души!

Не пропусти и ты новогодний разгуляй – будь на месте!

Разумеется, русский портал выбирает самую стильную девушку вечера! Смотри: www.trai.ee Забронировать столики можно по телефону +372 55 611 877, www.trai.ee.

ВНИМАНИЕ! Для особо требовательных клиентов теперь есть возможность заказать себе персональное обслуживание столика и личного охранника!

Двери клуба открываются в 23:00.

Bходной билет 19€, девушкам до полуночи 10 €, VIP-билет 39 €.

ВНИМАНИЕ! Билеты по особо выгодной цене – 15 евро в предварительной продаже в пунктах Piletilevi и в интернете.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!