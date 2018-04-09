Экспресс-розыгрыш! Дима Билан едет в Таллинн с новой программой

Программа «ОПЯТЬ 35», которую Дима Билан представит в Таллинне, с оглушительным успехом прошла в московском Crocus City Hall и в Санкт-Петербургском Ледовом дворце. В концертной программе прозвучат песни с последнего альбома «Эгоист» и знаменитые хиты певца в новой интерпретации.

На сцене проекция артиста в несколько метров. Задумка режиссера — показать величину таланта! «Для меня было важно его сделать большим артистом, зачастую все видят свет, звук, но не видят артиста», — сказал режиссер Алексей Голубев.

Технологии концерта поражают: в какой-то момент Билану начинает подпевать голограмма Сергея Лазарева. Весь концерт — череда сюрпризов. Здесь и новые песни, и хиты в неожиданной аранжировке.

«Вы когда-нибудь были этим ночным хулиганом? Конечно, мы все познавали эту жизнь, пытались. Автобиографичные слова, бесконечно, сто процентов», — рассказал Дима Билан.

Впрочем, бывший «ночной хулиган» и сейчас не отказывается от проверенных трюков. Певец все так же виртуозно исполняет свои фирменные прыжки.

В мае 2006 года о Билане узнала вся Европа, когда он представлял Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» с песней «Never let you go». Тогда он занял второе место. А уже в 2008 году он повторно принял участие в этом песенном конкурсе. Искренней композицией «Believe» он завоевал весь мир, заняв первое место.

Смело можно сказать, даже громко заявить, что Дима Билан – легендарный и непревзойденный артист. О его концертах мечтают в разных уголках мира. Каждый раз зал забит до отказа.

Поклонники на многое готовы ради того, чтобы получить заветный пропуск в мир, который создает на сцене Дима Билан!